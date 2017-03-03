Сергей НАГОРНЯК: «В борьбе за серебро еще не все решено»

Что такому тупому индивиду непонятно в покрытой голове?? Судя по фото они играют в мечети, если д...

Та не... не работает он на такую зарплату...

Мог бы перейти и львиную долю с этих денег отдавать в АТО

Ну да за 1.8 ляма надо ж работать на поле, а в Германии в аутсайдере можна на лавке и за меньшее ...

Плюсую,тоже самое подумал!!!