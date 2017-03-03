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Сергей НАГОРНЯК: «В борьбе за серебро еще не все решено»

Специалист поделился ожиданиями от матчей 20-го тура УПЛ

  • 03.03.2017 14:57
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Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк рассказал, чего ждать от самых интересных матчей 20-го тура Премьер-лиги.

«По вывеске матч в Полтаве самый интересный, - говорит эксперт Сергей Нагорняк. - «Заре» надо всеми силами цепляться за третье место, ведь у «Александрии» есть все хорошие шансы потеснить луганчан. Да и в борьбе за серебро еще не все решено. «Ворскле» же нужно не отставать от «Черноморца», чтобы попасть в топ-6. Одесситы в этом туре вряд ли потеряют очки с «Днепром». У днепрян все задачи – остаться на плаву, результата от команды сейчас ждать сложно. Возможно, увидим очередной разгром «Волыни», пусть и не с таким крупным счетом, как неделю назад (0:6), не вижу, за счет чего лучане могут противостоять горнякам. А вот «Динамо» с «Олимпиком» будет непросто, киевляне часто с этой командой тяжело играют».

Источник — Вести

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