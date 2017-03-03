Сергей НАГОРНЯК: «В борьбе за серебро еще не все решено»

Сергей Нагорняк рассказал, чего ждать от самых интересных матчей 20-го тура Премьер-лиги.
«По вывеске матч в Полтаве самый интересный, - говорит эксперт Сергей Нагорняк. - «Заре» надо всеми силами цепляться за третье место, ведь у «Александрии» есть все хорошие шансы потеснить луганчан. Да и в борьбе за серебро еще не все решено. «Ворскле» же нужно не отставать от «Черноморца», чтобы попасть в топ-6. Одесситы в этом туре вряд ли потеряют очки с «Днепром». У днепрян все задачи – остаться на плаву, результата от команды сейчас ждать сложно. Возможно, увидим очередной разгром «Волыни», пусть и не с таким крупным счетом, как неделю назад (0:6), не вижу, за счет чего лучане могут противостоять горнякам. А вот «Динамо» с «Олимпиком» будет непросто, киевляне часто с этой командой тяжело играют».
Источник — Вести
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.