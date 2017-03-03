В Стали не комментируют задержку зарплаты

Недавно появившаяся информация о 3-х месячной задержке по выплатам зароботной платы в каменской «Стали» пока официально не подтверждена и не опровергнута.
Игроки команды также пока от комментариев по этому вопросу воздерживаются.
«Пока без комментариев. Все хорошо, готовимся в обычном режиме!» - сказал один из футболистов «Стали» в ответ на вопрос о задержке по выплатам.
Источник — Sport.ua
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