В Стали не комментируют задержку зарплаты

Недавно появившаяся информация о 3-х месячной задержке по выплатам зароботной платы в каменской «Стали» пока официально не подтверждена и не опровергнута.

Игроки команды также пока от комментариев по этому вопросу воздерживаются.

«Пока без комментариев. Все хорошо, готовимся в обычном режиме!» - сказал один из футболистов «Стали» в ответ на вопрос о задержке по выплатам.