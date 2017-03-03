Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Москве мне предлагали €1,8 миллиона за сезон»

31-летний украинский защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал, какую зарплату ему предлагали московские клубы.
- Знаю, что тебе звонили представители московских клубов. Почему ты туда не перешел? Можешь ли перейти? Там хорошие зарплаты…
- Я могу сказать, что мне предлагали €1,8 миллиона за сезон. Мы все понимаем, кто заварил эту кашу в Украине. Развитие карьеры в России для меня абсолютно невозможно и недопустимо.
Источник — Footballhubua
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