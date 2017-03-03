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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Москве мне предлагали €1,8 миллиона за сезон»

Но украинский футболист считает невозможным выступать за российские клубы

  • 03.03.2017 14:47
  • 1111 просмотров
  • 5 комментария
Метки
depo.ua. Артем Федецкий
© depo.ua. Артем Федецкий

31-летний украинский защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал, какую зарплату ему предлагали московские клубы.

- Знаю, что тебе звонили представители московских клубов. Почему ты туда не перешел? Можешь ли перейти? Там хорошие зарплаты…
- Я могу сказать, что мне предлагали €1,8 миллиона за сезон. Мы все понимаем, кто заварил эту кашу в Украине. Развитие карьеры в России для меня абсолютно невозможно и недопустимо.

Источник — Footballhubua

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Комментарии
    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 03.03.2017 15:30
    -3
    Уууух какой патриот. Прям аж молодец. Прям патриотище. Главное - конкретную сумму назвать, чтоб все оценили аатриотический порыв.
    Ссылка
    ARIEC_F.K.ZARYA
      ARIEC_F.K.ZARYA, 03.03.2017 15:57
    -1
    Anton Semchishin, 03.03.2017 15:30
    Уууух какой патриот. Прям аж молодец. Прям патриотище. Главное - конкретную сумму назвать, чтоб все оценили аатриотический порыв.
    Плюсую,тоже самое подумал!!!
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 03.03.2017 16:07
    -1
    Ну да за 1.8 ляма надо ж работать на поле, а в Германии в аутсайдере можна на лавке и за меньшее бабло посидеть
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    pulse240
    online
      pulse240, 03.03.2017 16:12
    0
    Мог бы перейти и львиную долю с этих денег отдавать в АТО
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    Ммм Ммм
    online
      Ммм Ммм, 03.03.2017 16:13
    0
    Та не... не работает он на такую зарплату...
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