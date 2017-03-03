Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Москве мне предлагали €1,8 миллиона за сезон»

Последние комментарии

Александр ГЛАДКИЙ: «Я удовлетворен решением руководства Динамо» 15:53 — Юрий Гордиенко Делаю прогноз - Гладкий заиграет снова и даже получит вызов в сборную, если там будет тренер не и...

Мирон МАРКЕВИЧ: «Гладкий? Це вчорашній день» 15:50 — Юрий Гордиенко Делаю прогноз - Гладкий заиграет снова и даже получит вызов в сборную, если там будет тренер не ...