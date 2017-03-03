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Денис ХОМУТОВ: «В игре с Динамо будем довольны любым очкам»

Помощник главного тренера «Олимпика» - о предстоящем матче против киевлян

  • 03.03.2017 14:31
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1927
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Помічник головного тренера «Олімпіка» Денис Хомутов розповів про підготовку до матчу з «Динамо».

— Команда готується в звичайному режимі. У колективі хороша атмосфера і на «Динамо» налаштовувати особливо не треба. Всі розуміють, що це чемпіон країни і всі будуть сконцентровані на майбутню гру.

— Чи є втрати перед матчем з «Динамо»? Всі гравці на яких ви розраховуєте зможуть грати?
— У нас Доронін на півроку випав, Гринь і Олійник травмовані і один молодий гравець на перегляд поїхав.

— Що можете сказати про нинішнє«Динамо» 2017 року? Вже розбирали їх матч з «Зорею»? Чого нам чекати від «Олімпіка» в наступному матчі?
— «Динамо», не зважаючи на те, що це буле перша гра в цьому році, сподобалося організованими колективними діями. В атаці особливо треба приділити увагу Ярмоленку. Більшість атак через нього відбуваються, а також не пропустити небезпечні відкривання з глибини, де добре вбігають в зони Гармаш і Буяльський. Що чекати від нашої гри? Компактність між лініями, страховка при грі один в один у обороні. Швидкі атаки і стандартні положення в нашому виконанні, для досягнення позитивного результату.

— Зараз в «Динамо» дуже багато молодих українських гравців. Бесєдін, Шепелєв, Яремчук. Що скажете про них?
— Я дуже добре знайомий з їх здібностями, адже коли я працював в дублі, ми часто перетиналися на футбольних полях. Дуже перспективні хлопці, тільки позитивні відгуки можу про них сказати, але не буду співати їм дифірамби. Молоді потрібна стабільність в грі. Цього я їм і бажаю.

— Який результат для «Олімпіка» буде позитивним?
— Хочемо показати хороший, якісний футбол, чинити гідний опір і будь-яким набраним очками будемо задоволені.

Источник — 1927

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