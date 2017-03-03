Денис ХОМУТОВ: «В игре с Динамо будем довольны любым очкам»

Помічник головного тренера «Олімпіка» Денис Хомутов розповів про підготовку до матчу з «Динамо».



— Команда готується в звичайному режимі. У колективі хороша атмосфера і на «Динамо» налаштовувати особливо не треба. Всі розуміють, що це чемпіон країни і всі будуть сконцентровані на майбутню гру.



— Чи є втрати перед матчем з «Динамо»? Всі гравці на яких ви розраховуєте зможуть грати?

— У нас Доронін на півроку випав, Гринь і Олійник травмовані і один молодий гравець на перегляд поїхав.



— Що можете сказати про нинішнє«Динамо» 2017 року? Вже розбирали їх матч з «Зорею»? Чого нам чекати від «Олімпіка» в наступному матчі?

— «Динамо», не зважаючи на те, що це буле перша гра в цьому році, сподобалося організованими колективними діями. В атаці особливо треба приділити увагу Ярмоленку. Більшість атак через нього відбуваються, а також не пропустити небезпечні відкривання з глибини, де добре вбігають в зони Гармаш і Буяльський. Що чекати від нашої гри? Компактність між лініями, страховка при грі один в один у обороні. Швидкі атаки і стандартні положення в нашому виконанні, для досягнення позитивного результату.



— Зараз в «Динамо» дуже багато молодих українських гравців. Бесєдін, Шепелєв, Яремчук. Що скажете про них?

— Я дуже добре знайомий з їх здібностями, адже коли я працював в дублі, ми часто перетиналися на футбольних полях. Дуже перспективні хлопці, тільки позитивні відгуки можу про них сказати, але не буду співати їм дифірамби. Молоді потрібна стабільність в грі. Цього я їм і бажаю.



— Який результат для «Олімпіка» буде позитивним?

— Хочемо показати хороший, якісний футбол, чинити гідний опір і будь-яким набраним очками будемо задоволені.