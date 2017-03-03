Дмитрий ПИНЧУК: «У сборной Украины среди ветеранов грандиозные планы»

23 февраля национальная сборная Украины среди ветеранов отметила свою первую годовщину. Специально к этому событию руководство команды решило организовать для болельщиков и журналистов открытую тренировку, которая прошла в Киеве на стадионе «Локомотив» в среду, 1 марта.

В тренировочном занятии приняло участие более 15-ти известных в прошлом футболистов, ныне прославляющих нашу страну за ее пределами. Так, совсем недавно сборная Украины среди ветеранов посетила США, где собрала не одну тысячу болельщиков на своих товарищеских матчах, позже добыла достойный результат на турнире в Грузии, а в начале 2017-го года с победным визитом проведала Испанию.

После тренировки сборной Украины начальник команды Дмитрий Пинчук рассказал о ближайших планах своего коллектива.

- Дмитрий, прошел ровно год с момента создания национальной сборной Украины среди ветеранов. Что удалось сделать из запланированного?

- Действительно, этот год прошел быстро и незаметно, однако в сборной за этот отрезок времени произошло много событий. Команда сыграла более 40 матчей не только в разных уголках Украины, но и мира. Наши футболисты провели поединки в Венгрии, США, Грузии и Испании. Важно также, что мы неоднократно ездили в зону АТО и поддерживали наших военных, проводили с ними товарищеские матчи и старались уделить каждому максимум внимания. Когда команда только создавалась, я даже представить не мог, что нам удастся собрать таких выдающихся в прошлом футболистов, как Анатолий Демьяненко, Анатолий Тимощук, Виталий Рева, Владимир Езерский, Геннадий Зубов, Сергей Ковалец, Мирон Маркевич, Виталий Косовский и многих-многих других. За этот период времени в составе сборной сыграло около 60-ти прекрасных в прошлом исполнителей, имена которых по-прежнему на языке у любого футбольного болельщика Украины. И для нас важно, чтобы эти имена не только не были забыты, но и приносили славу нашей стране в Европе и мире, где национальная сборная достаточно успешно выступает.

- Ваша команда - это уникальный проект, который существует далеко не в каждой стране мира... За счет чего удалось собрать не просто созвездие футболистов, а сделать из этой команды настоящую футбольную единицу?

- Конечно, заслуга успехов любого проекта - это его руководитель. В нашем случае это Олег Собуцкий (основатель ООО «Агробизнес»), который воплотил в жизнь мечту, наверное, многих болельщиков Украины, которые помнят игру бывших игроков «Динамо», «Шахтера», «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины. Поверьте, не так просто осуществить такую идею и собрать команду, которая по силе могла бы бороться за победу в Лиге чемпионов, если бы каждому игроку сбросить по лет 10-15 (улыбается - Авт.). Вне всяких сомнений, эта та команда, у которой есть светлое будущее, ведь в наше сложное время футбольным болельщикам и жителям Украины необходима некая поддержка, разрядка, позитивные эмоции и победы. Нашу команду любят, на нее приходит болельщик, где бы мы не играли - и это лучший показатель того, что в свое время Олег Михайлович Собуцкий вместе с Василием Григорьевичем Орлецким сделали правильное решение, решив создать такой проект.

- Какие планы команды на ближайшее время?

- Сейчас мы ведем переговоры с Федерацией футбола Хорватии на предмет проведения международного товарищеского матча наших ветеранских команд в Загребе накануне поединка национальных команд в отборе на ЧМ-2018. 5 мая уже точно наша команда проведет товарищескую игру против ветеранов Израиля, которые приедут к нам в Киев или Умань, где мы их с радостью примем. Кроме того, в этом году мы планируем провести несколько игр с нашими бойцами в зоне АТО и вне ее пределов, и ряд других товарищеских поединков. Вы также знаете, что наша сборная всегда пополняется новыми футболистами и в ближайшее время за нее должны дебютировать такие известные игроки, как Евгений Левченко и, возможно, Андрей Шевченко. Для многих известных в прошлом футболистов играть в сборной Украины среди ветеранов за честь, поэтому мы будем и дальше приглашать известных игроков, которые бы несли футбол в массы и добывали громкие победы для нашей страны на международных турнирах.