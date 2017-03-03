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Умер обладатель Золотого мяча Раймон Копа

Бронзовый призер ЧМ-58 скончался в возрасте 85 лет

  • 03.03.2017 14:27
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Обладатель «Золотого мяча» 1958 года француз Раймон Копа скончался в возрасте 85 лет, сообщает Goal.com.

Копа является бронзовым ЧМ-1958. Раймон трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов - все в составе мадридского «Реала» (1956, 1958, 1959). Также он является чемпионом Франции (4 раза) и двукратным победителем чемпионата Испании.

В составе сборной Франции Копа провел 45 поединков, отметившись 18 голами.

Источник — Sport.ua

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