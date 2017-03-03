Тьяго АЛЬКАНТАРА: «Анчелотти – тренер с большой буквы»

Тьяго Алькантара проводит уже четвертый сезон в составе «Баварии». За это время он достиг невероятного уровня, заставив болельщиков и экспертов с восхищением следить за его игрой. В текущем сезоне на его счету шесть голов и пять ассистов, в среду в матче против «Шальке» (3:0) он в нетрадиционной для себя манере забил головой. В интервью 25-летний игрок рассказал о своем уровне, текущей форме команды и поделился мнением относительно предстоящего матча с «Кёльном».

- 8:0 против «Гамбурга», 3:0 против «Шальке» - в течение пяти дней команда показала две выдающихся игры. «Баварию» прорвало?

- Всегда непросто воплощать на поле игровой стиль нового тренера. Сначала нужно понять его, затем усердно работать. Но сейчас мы играем так, как этого хочет тренер. У нас команда высокого уровня, которая любит работать с мячом и агрессивно действовать в атаке.

- Ты во многом задаешь тон игре команды. Мы видим в данный момент лучшего Тьяго всех времен?

- Я не знаю. В данный момент я чувстсвую себя очень хорошо, но я чувствую, что могу играть ещё лучше. У нас в команде много классных игроков. Я многому учусь у них и у нашего тренера.

- В матче с «Шальке» ты забил шестой мяч в сезоне - такого за твою карьеру ещё не было. Откуда взялась такая результативность?

- По этому поводу мне нечего сказать. Пусть дальше все продолжается в том же духе. Самое главное, чтобы команда побеждала. Если я забью при этом, тогда все просто супер.

- Ты стал серьезнее, целеустремленнее в своей игре?

- Я думаю, что совершенно нормально, когда игрок сосредоточен во время матча. С каждым матчем, с каждой тренировкой, с каждым годом ты становишься всё опытнее. Опыт с травмами помог мне осознать, что нужно очень внимательно относиться к своему телу. Поэтому я часто тренируюсь в частном порядке. Я слежу за своим питанием и сном.

- Какую роль в твоем развитии играет Карло Анчелотти?

- Карло – тренер с большой буквы. Он выиграл все, что можно, с разными командами. В качестве тренера он провел более тысячи матчей. Больший опыт, чем у него, иметь просто невозможно. Он придает нам уверенности в себе. Играть под его началом одно удовольствие. Я чувствую его доверие, для меня это очень важно.

- Следующий матч состоится в субботу в Кёльне. Насколько сложно будет поддержать в этот раз уровень последних игр?

- Это будет сложная игра. «Кельн» опустился на несколько строчек в таблице, но он все равно продолжает бороться за самые высокие места. У них в команде есть очень опасный в нападении Энтони Модесте. Мы должны быть очень внимательны, нам нужно показать сильную игру, чтобы и там завоевать победу.

- Большая ли для тебя разница между матчами дома и на выезде?

- Играть на нашем стадионе для меня что-то невероятное. «Альянц Арена» всегда переполнена, болельщики всегда оказывают колоссальную поддержку. Однако я могу также сказать: когда мы играем на выезде с сильным соперником на стадионе с мощнейшей футбольной атмосферой, мотивация просто зашкаливает.