Фернандо Торрес выписан из больницы

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший повреждение головы в концовке матча против «Депортиво», выписан из больницы.
Напомним, что Торрес получил болезненный удар головой о газон и на время потерял сознание. Игрок сразу же со стадиона был отправлен в больницу, но обследование не показало серьезных травм.
Официальный сайт мадридского клуба сообщил, что Торрес получит 2 дня отдыха.
Источник — Sport.ua
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