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Фернандо Торрес выписан из больницы

Нападающий вернется в строй через несколько дней

  • 03.03.2017 14:24
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Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший повреждение головы в концовке матча против «Депортиво», выписан из больницы.

Напомним, что Торрес получил болезненный удар головой о газон и на время потерял сознание. Игрок сразу же со стадиона был отправлен в больницу, но обследование не показало серьезных травм.

Официальный сайт мадридского клуба сообщил, что Торрес получит 2 дня отдыха.

Источник — Sport.ua

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