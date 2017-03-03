Мирон МАРКЕВИЧ: «Гладкий? Це вчорашній день»

Про «Динамо»:

«Так розумію, що в киян йде серйозна реорганізація. Не вважаю, що трансфери легіонерів Кадара та Пантича то серйозне підсилення. Якщо вже йде ставка на молодь, то треба їм довіряти. Чемпіонат вже програний, «Динамо» своє друге місце займе без проблем, тож час для награвання складу є. Декілька років тоді потрібно терпіти... Але іншого виходу нема. Заміна Мораєсу? Бразилець не є незамінним. Артем Бєсєдін зараз дуже прибавив. Я пам'ятаю його ще з «Металіста», то це зовсім іншого калібру гравець».

Про «Зорю»:

«Виокремив би Калитвинцева... Він талановитий, думаючий, але йому потрібно знайти свою команду. «Зоря» постійно втрачає гравців, то ж треба було поповнювати сили. Ці трансфери не є заявкою на нав'язування боротьби за другу сходинку турнірки. Не розумію Пилипа Будківського. Для чого їхати на Росію та ще й в «Анжи»? Чи винні клуб і агент? Агентові тільки б заробити, то він будь-куди продасть. В першу чергу Будківський сам повинен був вирішити. Якщо б вважав себе справжнім українцем, то б не поїхав».

Про «Шахтар»:

«Єдина втрата, що Нем пішов. Це був креативний гравець, який заслуговував уваги. А так склад залишився. Щодо Бланко-Лещука, то я і в «Карпатах» його не особливо б відзначав. Так високий, так фізично здоровий... Але сенс? Для таких півзахисників, які є в «Шахтарі», треба нападників значно серйозніших. Мати таку перевагу і з «Сельтою», і з «Ворсклою», але «народжувати» голи, це не годиться. Показово, що «гірники» ключові матчі не виграють - «Янг Бойз», «Сельта»... Чемпіонат України теперішній серйозно сприймати важко. Євгену Селезньову б не радив зупинятися в Туреччині. Я його знаю, він може знизити до себе вимоги. Сьогодні його люблять, але вже завтра він може стати ворогом. За кордоном це потрібно добре пам'ятати».

Про «Карпати»:

«Не зрозуміла трансферна політика. Якщо хочуть зробити сильну команду у Львові, то ж чому продають усіх перспективних молодих гравців? Відпускають несформованих, молодих хлопців, які швидко потім з Європи просяться додому. То дитячий садок! Повернули Олександра Гладкого? Так це вчорашній день! Взагалі в українському футболі проблема з нападниками».