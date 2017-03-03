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Александр ГЛАДКИЙ: «Я удовлетворен решением руководства Динамо»

Украинский форвард рассказал о своем переходе в «Карпаты»

  • 03.03.2017 14:09
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ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Александр Гладкий прокомментировал переход в «Карпаты» на правах аренды.

- Я удовлетворен решением руководства «Динамо» о моем переходе на условиях аренды в львовский клуб, где я ранее выступал и знаю многих игроков. Думаю, быстро сумею адаптироваться, ведь мне здесь уже все знакомо. Конечно, надеюсь, что в новой команде буду иметь постоянную игровую практику, ведь соскучился по футболу. При этом понимаю, что сейчас все зависит от меня: от работы на тренировках, адаптации в командную игру, выполнении требований и задач тренерского штаба.

Александр Гладкий прошел зимнюю подготовку с первой командой «Динамо», но перед стартом сезона тренировался с «дублем».

Источник — Footboom

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