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Рибери не покинет Баварию после 2018 года

Француз завершит карьеру в мюнхенском клубе

  • 03.03.2017 13:43
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери исключил возможность перехода в другой клуб после окончания контракта с немецким грандом летом 2018 года. Ранее французский футболист говорил, что может в конце карьеры выступать в одном из клубов MLS.

«Я буду выступать только в «Баварии» и ни в каком другом клубе. Здесь мой клуб и мой дом. По окончании карьеры я также останусь жить в Мюнхене. Это уже твёрдо решено», — цитирует Рибери Bild.

Ранее приводились слова Рибери о том, что он в нынешнем сезоне верит в победу своей команды в чемпионате Германии, Кубке страны и в Лиге чемпионов.

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