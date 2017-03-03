Проморолик к матчу Динамо – Олимпик

Всерівно, Аня - МОЛОДЕЦЬ !

Жаль, конечно. Если бы выиграла подряд ЧМ по блицу и ЧМ с обычным контролем времени, было бы нере...

Жалко, так мало оставалось до Победы! Всё равно - поздравляю с хорошей игрой и ...с надеждой на б...