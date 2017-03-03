Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Безрук и Ковалец продлили контракт с Черноморцем

Игроки подписали новые соглашения сроком на 2,5 года

  • 03.03.2017 13:31
  • 94 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Безрук и Ковалец продлили контракт с Черноморцем

Голкипер Дмитрий БЕЗРУК и полузащитник Кирилл КОВАЛЕЦ продлили свои контракты с ФК «Черноморец» еще на 2,5 года каждый.

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.