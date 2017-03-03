Безрук и Ковалец продлили контракт с Черноморцем

Голкипер Дмитрий БЕЗРУК и полузащитник Кирилл КОВАЛЕЦ продлили свои контракты с ФК «Черноморец» еще на 2,5 года каждый.
Источник — ФК Черноморец
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Голкипер Дмитрий БЕЗРУК и полузащитник Кирилл КОВАЛЕЦ продлили свои контракты с ФК «Черноморец» еще на 2,5 года каждый.
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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