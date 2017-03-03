Новый тренерский штаб Сум запланировал три спарринга

ПФК «Сумы» под руководством нового главного тренера Анатолия Бессмертного готовятся к сезону в родном городе в режиме двухразовых тренировок. Полным ходом идет комплектация команды, несколько игроков - в основном из числа аматоров - были заявлены за «горожан» накануне закрытия трансферного окна. В эти дни в расположении «Сум» должны появиться еще несколько потенциальных новичков, имеющих опыт выступлений на самом высоком уровне.

Стал известен список спарринг-партнеров команды Бессмертного вплоть до возобновления чемпионата. На 5 марта запланирован поединок с одним из аматорских клубов Сумщины (состоится на поле ФЦ «Барса»), 6-го «горожане» встретятся с запорожским «Металлургом» (ФЦ «Барса»), а 11-го отправятся в Копылы Полтавской области, где сыграют с краматорским «Авангардом». После чего начнется непосредственная подготовка к первому официальному матчу года с ФК «Тернополь».