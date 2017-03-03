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Артем КИЧАК: «Шахтер мы уже побеждали»

Голкипер «Волыни» - о предстоящем матче против «горняков»

  • 03.03.2017 13:18
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Артем КИЧАК: «Шахтер мы уже побеждали»

Голкипер, три с половиной года назад перебравшийся из «Динамо» в «Волынь», а в этом сезоне стабильно заигравший в составе луцкой команды, ответил на вопросы «СЭ».

- Вам 27 - возраст по футбольным меркам солидный. Нет сожаления, что в свое время не пробились в основу «Динамо»?
- Я никогда ни о чем не жалею. В конце концов, главное быть честным перед собой, а жизнь - она все расставит по местам. Конечно, мечтал проявить себя в Киеве, но понимал, что шанса заиграть там, скорее всего, не будет. Поэтому с радостью принял предложение Кварцяного: Виталий Владимирович поверил в меня - и я постарался его не подвести.

В «Динамо» прошел хорошую школу и очень благодарен наставникам, которые верили в меня с детских лет и до зрелого возраста - Александру Александровичу Лысенко, Александру Николаевичу Морозу, Михаилу Леонидовичу Михайлову. Большой опыт приобрел, работая до перехода в «Волынь» три года с первой командой. Всегда рад возможности пообщаться с бывшими одноклубниками, а с Ромой Зозулей и Андреем Ярмоленко мы поддерживаем отношения со времен динамовской академии.

- Один матч за «Динамо» в премьер-лиге вы все-таки провели. Помните в деталях?
- Конечно! Играли на своем поле с «Таврией»: незадолго до перерыва был удален Максим Коваль, а я - вышел на замену вместо одного из полевых игроков. Была еще кубковая игра при Олеге Лужном, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Валерия Газзаева. Вот, собственно, и весь мой опыт выступлений за динамовскую основу.

***

- В футболе бытует мнение, что лучше в одном матче проиграть 0:6, чем в шести - 0:1. Не задумывались об этом после игры в Александрии?
- Если честно, то нет. Хотя вполне разделяю это мнение.

- Чего не хватило вашей команде в том матче?
- Возможно, это прозвучит банально, но недоставало везения. С первых минут все пошло не в нашу пользу. Многие факторы, о которых, возможно, не догадывались смотревшие телетрансляцию, сложились не так, как хотелось. Не все из тренерской установки удалось воплотить.

Проигрывать с таким крупным счетом, при всем уважении к «Александрии», мы не имели права - даже с учетом того, что у нас не слишком опытная команда. Впрочем, оправданий я не ищу и на молодость не ссылаюсь: любой футболист, выходящий в поединке премьер-лиги, будь ему 18 или 35, обязан выкладываться по максимуму.

На мой взгляд, в матче с «Александрией» имел место и судейский фактор. Были эпизоды, после которых игра могла повернуться совершенно в другую сторону. Если бы арбитр при счете 2:0 назначил пенальти в ворота хозяев, еще неизвестно, каким бы был результат. Но вместо этого мы пропустили в третий раз, и это нас деморализовало.

***

- Допускаете, что все могло быть не столь болезненно, если бы на привычном месте у кромки поля находился Кварцяный?
- Мне трудно судить, повлияло бы его присутствие на результат или нет. Но я стараюсь выкладываться на сто процентов в любом случае - будь то тренировка или игра.

- Не опасались после столь серьезной неудачи попадаться на глаза наставнику?
- (Немного задумавшись). Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Понятно, что после такого результата тяжело не только мне, но и каждому игроку команды. Психологически все ребята чувствовали себя не лучшим образом.

- Но вам как вратарю на орехи досталось?
- При таком счете вина лежит на всей команде, и на вратаре в том числе. Досталось всем.

- Провал проанализировали?
- На теории до мелочей разобрали александрийские ошибки. Нам указали, как в будущем их избегать.

***

- В очередном туре вашей команде предстоит испытание посерьезнее - «Шахтером». Мало кто верит, что «Волынь» отберет очки у горняков, хотя прежде такое уже случалось…
- Я уже был в Луцке, когда она побеждала донетчан со счетом 2:0. Было это в первом круге сезона-2013/14. А что касается предстоящего матча, то сбрасывать нас со счетов, думаю, не стоит. Мы постараемся выполнить план на игру, и если каждый из нас будет полностью отдаваться борьбе, жертвуя собой ради достижения результата, шансы добыть его всегда остаются. С любым соперником. Ведь игроки «Шахтера» - такие же, как и мы. Их нечего бояться.

- В этом чемпионате игру горняков оценивают высоко, тогда как турнирные дела «Волыни» складываются не слишком удачно. Все из-за вынужденного омоложения состава?
- Когда в коллектив вливается молодежь, требуется время для их адаптации и притирки друг к другу, ведь переход из юношеского футбола в премьер-лигу - дело непростое. Все сразу заиграть не могут. Но вместе с тем это большой плюс для молодежи.

- В Луцке вы уже больше трех с половиной лет. Освоились?
- Конечно! Привык и к требованиям тренерского штаба, и к команде, к Луцку. Город мне нравится, в «Волыни» чувствую себя комфортно.

***

- Кварцяный вам доверяет?
- Я чувствую его доверие. Особенно в этом сезоне, в ходе которого сыграл большинство матчей.

- Как складываются отношения с главным конкурентом на вратарской позиции - Виталием Недилько?
- Они очень хорошие. Причем такими отношения стали с самого начала, когда я только приехал в Луцк. В тренировочном процессе и вне футбольного поля мы с Виталиком постоянно контактируем. О нем могу сказать только самые добрые слова - это очень порядочный и хороший парень. Назвал бы его своим другом.

- В протоколе александрийского матча в числе запасных значился другой волынский голкипер - юный Андрей Марчук. А что с Недилько?
- На сборе в Турции он получил микроповреждение. Сейчас Виталий уже тренируется в общей группе.

- В прошлом году было много разговоров о финансовых проблемах «Волыни». Долги перед футболистами клуб погашает?
- Долги есть, однако руководители клуба обещают все выплатить. Пока ждем…

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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