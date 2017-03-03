Агрессия Бейла, ремонтада Реала и ужасающая травма Торреса

Разгром тура

Без шансов. Без вариантов. «Барселона» не заметила «Спортинг» в матче 25-го тура испанской Примеры. Каталонцы обыграли хихонцев со счетом 6:1. Первый гол в ворота Куэляра залетел уже на 9-й минуте матча – отличился Лео Месси после ассиста от Маскерано. Через несколько минут Куэляр доставал второй мяч из своих ворот.

Нужно отдать должное футболистам «Спортинга» - на 21-й минуте Кастро сумел сократить отставание в забитых мячах, однако это не помогло хихонцам спасти эту игру. На 27-й минуте Луис Суарес увеличил преимущество своей команды. После этого хихонцы опустили руки (ноги) и «Барселона этим в полной мере воспользовалась.

Каталонцы разгромили своих соперников, настреляв хихонцам шесть голов. Кроме этого, «Барселона» 25 раз била по воротам, из которых 10 ударов пришлось в створ. «Спортинг» нанес лишь 5 ударов в сторону ворот Тер Штегена, из которых лишь один – в створ.

Несмотря на положительный результат своей команды в конкретном матче, Энрике едва ли может быть удовлетворен сезоном в целом. Так что вряд ли кого-то удивило послематчевое интервью Лучо, в котором он сообщил о желании покинуть пост главного тренера «Барсы» по окончанию сезона.

«Я хочу поблагодарить клуб за доверие. Это были три незабываемых года», – отметил Энрике после матча.

Голы: Месси, 9, Хуан Родригес, 11, автогол, Суарес, 27, Пако Алькасер, 49, Неймар, 65, ракитич, 87 – Кастро, 21

«Барселона»: тер Стеген, Суарес (Пако Алькасер, 46), Умтити, Альба, Бускетс, Маскерано, Ракитич, Рафинья (Серджи Роберто, 74), Денис Суарес, Неймар, Месси (Андре Гомеш, 61).

«Спортинг» Хихон: Куэльяр, Хуан Родригес, Бабен, Элдерсон, Дуглас Перейра (Родригес, 46), Касес, Альварес (Микель Весга, 76), Бурги (Лопес, 59), Хави Торрес, Кастельяно, Кастро.

Предупреждения: Бурги (24), Кастро (45), Неймар (45), Хуан Родригес (55)

Ремонтада тура Мадридский «Реал» перед матчем 25 тура Примеры против «Лас Пальмаса» рассматривался в качестве абсолютного фаворита. В отличие от «Лас Пальмаса», мадридцы подходили к игру мид-уика почти в полном составе. В то время, как наставник островитян Кике Сетьен мог сетовать на травмы своих футболистов перед сложным поединком. «Лас Пальмас» - команда с амбициями, в трансферное окно усилившаяся Халиловичем и Хесе – футболистами, известными даже далеко за пределами Испании. Матч против мадридского «Реала» должен был стать своего рода экзаменом для островитян, которые, несмотря на убедительный стартовый состав и одну из самых ярких атакующих линий в Ла Лиге, за прошлые четыре тура не заработали ни одного очка и занимают место во второй части турнирной таблицы. Интересно, что для многих команд Примеры матч против мадридского «Реала» или «Барселоны» действует сродни красной тряпки для быка – непонятно откуда берутся силы и ресурсы, но рядовые команды дают настоящий бой грандам. Так и случилось в матче 25-го тура, где уже к 10-й минуте команды обменялись голами. Примечательно, что автором гола в ворота Наваса стал, наверное, наименее звездный полузащитник состава «Лас Пальмаса» Педро Танаусу Домингес, более известный, как Тана. Дальше началась «жара». В начале второго тайма титул «Мистер Нелогичность» отправился к Гарету Бейлу. Один из самых важных (как показали предыдущие игры) игроков «Реала» получил удаление на пустом месте – в первую очередь, за грубость в неигровых моментах. Вскоре «отличился» и Рамос, сыграв рукой в своей штрафной, за что арбитр матча назначил пенальти на ворота Наваса. К «точке» подошел Виера, хладнокровно реализовав одиннадцатиметровый. Дальше – интереснее. Тот же Виера со своей половины поля сделал запрос вперед. Мяч принял Боатенг, сам прошел через всю половину поля соперника (опекаемый одним лишь Марсело), после чего, воспользовавшись крайне неудачным выходом из ворот Кейлора Наваса, вывел свою команду вперед. В концовке поединка «Реал» вновь выручил неоднозначный пенальти. Сложно судить, насколько предвзято арбитр относился к «Реалу», но отсудил Борбалан плохо – наошибался в обе стороны. С ударом справился Роналду, забив настолько красивый пенальти, насколько может быть красивым удар «с точки». Окрыленные успехом мадридцы отправились в финальный штурм. И он им удался. На последних минутах Криштиану отличился еще одним голом, восстановив паритет в матче. Сумасшедший, полный интриги матч выдали команды, что для рядового зрителя, безусловно, стало праздником футбола. Для болельщиков мадридского «Реала» поводов для радости немного меньше – из-за очередной потери очков «лос бланком» опустились на второе место. Не стоит, однако, забывать, что у подопечных Зидана еще один матч в запасе.

Голы: Иско, 8, Роналду, 86 (с пенальти), 89 — Тана, 10, Виера (с пенальти), 56, Боатенг, 59.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело — Кроос, Ковачич (Хамес, 72), Иско (Васкес, 64) — Бэйл, Мората (Бензема, 72), Роналду.

«Лас Пальмас»: Лас Пальмас: Варас — Симон Родригес, Лемос, Бигас (Артилес, 10), Кастельяно — Висенте Гомес, Меса, Тана Домингес — Хесе, Боатенг (Гарсия, 69), Виера (Халилович, 75).

Предупреждения: Симон, Боатенг, Халилович — Рамос, Мората, Роналду.

Удаление: Бэйл, 47. Травма тура Для неординарного Пепе Меля матч 25-го тура против «Атлетико» стал дебютом в качестве тренера «Депортиво». И, нужно сказать, дебют Мелю удался. Команда, которая находится в шаге от зоны вылета сумела отобрать очки у коллектива, который представляет Испанию в Лиге чемпионов. Андоне открыл счет уже на 13-й минуте матча, воспользовавшись серьезной ошибкой Облака на выходе. «Атлетико» откровенно плохо провел первый тайм. «Депортиво» этим во всю пользовался. После десяти сыгранных минут второго тайма Симеоне выпустил на поле Карраско и Гаитана. А несколько позже, Симеоне достал из колоды своего джокера – на замену вышел Фернандо Торрес. Вышеперечисленные решения, в особенности – последнее, стали судьбоносными. Но пока не об этом. Пусть и Гризманн проводит не лучший свой сезон, но талант француза всегда остается при нем. Антуан решился пробить по воротам соперника почти с 30-ти метров, забив самый красивый гол тура. Этот мяч оживил игру, «Депортиво», под руководством нового тренера на всех парусах помчался к воротам Облака; мадридцы отвечали опасными моментами у ворот Люкса. На 87-й минуте матча Фернандо Торрес столкнулся с Бергантиньосом, очень неудачно приземлившись, ударившись лицом о газон. В динамике это выглядело ужасающе. Игроки подбежали к Нандо, оказав ему моментальную помощь, чтобы тот не проглотил язык. Испанец потерял сознание, трибуны «Риасора» поддерживали аплодисментами медицинскую бригаду и самого Торреса; Симеоне метался по бровке, игроки обеих команд поменялись в лицах. Торреса унесли с поля на носилках, под бурные овации местной публики. Конечно, сам Фернандо этого не слышал, но он обязательно увидит этот момент в повторе. Что, безусловно, будет очень для него приятно. К счастью, вскоре Торрес в своем Твиттере написал, что с ним все в порядке. Но те, кто смотрел этот матч вживую, согласятся со мной – напряжение в момент падения Торреса и некоторое время, пока медицинская бригада не показала, мол, все в порядке – было запредельное. Торрес покинул поле на носилках, у Симеоне больше не осталось замен, да и атмосфера была очень напряженная – не удалось «Атлетико» зацепиться за три очка в этом матче.

Голы: Андоне, 13 — Гризманн, 68.

«Депортиво»: Лукс — Хуанфран, Аррибас, Сидней, Луизинью (Лауре, 82) — Борхес, Москера — Фажр, Чолак (Берхантинос, 76), Какута (Наварро, 54) — Андоне.

«Атлетико»: Облак — Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис — Корреа (Карраско, 57), Габи, Коке (Гайтан, 57), Томас — Гризманн, Гамейро (Торрес, 65).

Предупреждения: Андоне, Луизинью — Годин. Мистика тура Вы верите в мистику? «Севилья», наверное, да. В недавнем матче Лиги чемпионов андалусийцы не реализовали пенальти на 13-й минуте игры против «Лестера». Шмейхель «вытащил» удар Корреа. В заключительном матче 25-го тура Ла Лиги, история повторилась. «Севилья» с первых минут матча против «Атлетика» начала навязывать свой футбол, активно атакуя ворота соперника. С таким прессингом «Атлетик» не справился, так что одна из атак «Севильи» закончилась фолом на Вьетто и, назначенным в ворота басков, пенальти. Да, на тринадцатой минуте. На сей раз, к отметке подошел Йоветич, но и ему не удалось реализовать пенальти – спас Ираисос. К счастью, для Сампаоли, на добивании сыграл Иборра, который вбежал в штрафную площадку соперника еще до удара Йоветича. Судья этот эпизод не заметил. Добившись нужного результата, севильцы сбавили обороты, играя от обороны. Этим пытался воспользоваться «Атлетик», однако опасные удары Гарсии и Уильямса не увенчались голом. Подопечным Сампаоли удалось удержать победный счет и продолжить погоню за «Реалом» и «Барселоной». «Севилья» — «Атлетик» - 1:0 (ВИДЕО) Голы: Иборра, 14. На 14-й минуте Йоветич не реализовал пенальти (вратарь). «Севилья»: Рико — Мариано, Рами, Меркадо, Эскудеро — Насри, Краневиттер, Иборра, Корреа (Васкес, 63) — Йоветич (Бен Йеддер, 78), Виетто (Монтоя, 78). «Атлетик»: Ирайсос — Боведа (Сусаета, 69), Альварес, Эчеита, Саборит — Сан Хосе, Бенат (Итурраспе, 61) — Лекуэ, Гарсия, Муниан (Вильялибре, 84) - Уильямс. Предупреждения: Йоветич, Мариано, Меркадо, Насри, Корреа, Краневиттер — Сусаета, Эчеита.

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Фото: lfps.es