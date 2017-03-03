Карпаты снова проиграли в футбол

В последнее время «Карпаты» являются одним из главных футбольных ньюсмейкеров страны. Беда лишь в том, что футбольными эти новости можно назвать лишь отчасти. А по сути своей они скорее антифутбольные, или имеющие с футболом не много общего.

В «Акцентах», как всегда, Вам предлагается личное мнение любителя игры. Потому, в качестве преамбулы, расскажу о том, как и почему воспринимался этот клуб мною.

Сегодня нам рассказывают о том, что именно из Львова есть пошел украинский футбол. Правда, у одесситов на этот счет имеется свое мнение, но разговор нынче не об этом. И ревновать на этой почве друг к другу глупо. Особенно с учетом того, что представляет собой одесский и львовский футбол спустя эти сто с лишним лет.

А вообще, хорошо сказал об этой тенденции в свое время мой знакомый учитель истории: «Скоро мы будем рассказывать детям, что Адам был гуцулом».

«Карпаты» появились на свет более полувека назад. И уже вскоре прогремели на весь Союз и, по сути, на века. Потому что выиграть Кубок СССР, будучи командой Первой лиги – это не только спортивный подвиг, но и совершенно уникальное достижение. Увы, я тогда был слишком мал и потому собственных впечатлений от львовского феномена у меня не осталось.

А в год, когда я заболел футболом, львовяне добились своего наивысшего успеха в чемпионате СССР, поднявшись на четвертую ступеньку сверху. Всего же в советской высшей лиге «Карпаты» провели восемь сезонов, и все они пришлись на десятилетие с 1971 по 1980 год. И мне, в этот период учившемуся в школе, они ничем выдающимся не запомнились.

Как ни странно, в большей степени помнится Первая лига. Главным образом, за счет двух ярких фактов. Первый – личность Степана Юрчишина, сумевшего на четыре гола превзойти бомбардирский рекорд нашего Шепеля. Он стал одним из считанных игроков, приглашавшихся в сборную страны из команды Первой лиги.

Кроме того, остался в памяти розыгрыш 11-метрового удара – диковинка, которую успешно практиковали львовяне Рафальчук и Лендел. Лично этого не видел, поэтому судить о степени его эффективности не стану. Но эффект неожиданности, безусловно, присутствовал, о чем писала спортивная пресса.

А так, даже в Первой лиге, куда «Черноморец» заглянул на сезон в 1987-м году, львовская команда чем-то особенным не выделялась, запомнившись очередным соперником в ряду прочих, кого тогда методично обыгрывала команда Анатолия Полосина.

Что еще? В болельщицкой среде ходили слухи об исключительной неуступчивости и «упертости» львовян. А мой покойный брат, игравший за юношей «Черноморца», рассказывал о том, что драки «стенка на стенку» у них случались только во Львове. Но поразило в его рассказах другое.

Оказывается, уже тогда для достижения результата в нашем футболе для некоторых все средства были хороши. Причем на юношеском уровне. Представьте себе юных львовян, выходивших на поле с иголками-булавками, спрятанными в форме и пускавших их в ход в ключевые моменты игры в борьбе за мяч! Естественно, тут же роняя в траву.

Уже слышу возмущение «очернительством» и предвижу попытки высмеять автора за нелепые «байки». Дело Ваше, как это воспринимать. Скажу лишь следующее: мой брат в сочинительстве замечен не был и фантазиями на досуге не занимался. К тому же, теоретически вполне допускаю подобные приемчики и в исполнении других команд.

Словом, за что купил, за то и продаю. И из своей песни о сложившемся стереотипе слов не выбрасываю. Какими бы они ни были.

Возвращаясь же к команде мастеров, самое яркое впечатление в истории поединков одесситов с львовянами произвел полуфинал Кубка Украины 1994 года в Одессе.

Это была «ответка» после нулевой ничьей во Львове. До 89-й минуты на табло горели две единицы, устраивающие «Карпаты». Пока не последовал отчаянно-волшебный дальний удар с острого угла защитника Сергея Булыгина, сразу после которого рухнули на газон все одиннадцать человек команды гостей. Такого я воочию не видел ни до, ни после.

«Черноморец» тогда в итоге выиграл Кубок во второй раз. Но на его месте вполне могли быть и «Карпаты». Впрочем, в финал они выйдут после этого еще не раз, но трофей так и не выиграют. А единственного своего успеха в Украине добьются в 1998 году, завоевав бронзовые медали под руководством Мирона Маркевича.

Там бы ему и оставаться и вести клуб к новым высотам. Но, увы, далее мы услышали старую песню о том, что нет пророка в своем отечестве, и Маркевич трудился уже во славу команд из других городов. Правда, были и еще целых три его пришествия в «Карпаты». Этот случай стал беспрецедентным, и эти «шараханья» тоже, в какой-то мере, формировали имидж клуба.

В новом веке «Карпаты» возглавил новый президент Петр Дыминский. При нем за 15 лет, лучшим результатом команды стали два пятых места подряд в 2010-11 годах. Но эти тренерские достижения Олега Кононова стоят особняком, а, как правило, мы привыкли наблюдать «Карпаты» в нижней части турнирной таблицы.

Команда откровенно не хватает звезд с неба, зато клуб активно проявляет себя в различных нефутбольных ипостасях. То и дело, мы слышали об участии его представителей в политических и прочих публичных мероприятиях. А еще руководство «Карпат» позиционирует себя несгибаемыми борцами за справедливость.

Периодически клуб оказывается в эпицентре очередного скандала, пытаясь трансформироваться из неаккуратного должника и нерадивого субъекта ФФУ в ее гневного обличителя и пламенного революционера. Не знаю, как оно во Львове, а со стороны смотрится достаточно несуразно и многим уже порядком надоело.

Да, и не забыть бы об «историческом» эксперименте – когда клубом, якобы, дали порулить его фанатам. Это было от души: наделить официальными полномочиями предводителей местных хулиганов. Ну, помните, из тех, что шатались по Львову, обливая прохожих из ведра…

Иногда возникает ощущение, что «Карпаты» живут в собственном придуманном мире. Ладно бы сами, но они тянут за собой и других. Между тем, складывается устойчивое ощущение, что во Львове они интересуют все меньшее количество людей.

Я не говорю о теперешнем смутном времени, когда стадионы пустеют повсеместно. Довелось побывать во Львове еще благополучной осенью 2012-го. И так совпало, что именно в это время «Черноморец» принимал «Карпаты» в Одессе. Хотелось посмотреть игру в футбольной атмосфере. С этой целью мне посоветовали ресторан известной пивоварни.

И шо вы себе думаете? Я оказался единственным в зале, кто смотрел футбол. А официант вообще с трудом сообразил, чего от него хотят, какие еще «Карпаты». При том, что общались на чистом украинском.

А когда пытался заговорить с кем-нибудь о львовском футболе в другое время и в другом месте, максимум, чего добился – недоумения по поводу целесообразности строительства «Арены-Львов». Возможно, я такой везучий: не туда ходил, и не с теми общался. Но таковы мои личные впечатления.

Вы скажете, в Одессе ситуация не многим лучше, если вообще лучше? Спорить не стану. Но, уж по крайней мере, «Черноморец» занимается тем, чем положено - футболом, насколько это у него получается. И не является бельмом на глазу у той же Федерации. И боюсь, что не только у нее.

Возвращаясь же к футболу, мы видим сегодня «Карпаты» в роли главного аутсайдера УПЛ. При том, что с «Днепра» очков сняли уже в два раза больше, а проблемы «Волыни» с комплектацией общеизвестны. И что мы делаем, дабы изменить положение к лучшему? Шумим, братец, шумим!

«Карпаты» выиграли иск против ФФУ по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в Франковском районном суде Львова. Суд также отменил штрафы, наложенные ранее ФФУ на «Карпаты».

То есть, с подачи клуба гражданский суд вмешался в деятельность и решения футбольных институций, что прямо противоречит требованиям ФИФА и УЕФА. Создан прецедент, который подрывает базовые устои международных футбольных организаций и способен вызвать цепную реакцию. Которая, в свою очередь, может ввергнуть украинский футбол, в хаос.

Не являясь пылким поклонником Артема Франкова (который, к тому же, нынче представляет ФФУ), тем не менее, не могу с ним не согласиться в данном вопросе.

«Футбол являет собой замкнутый мир со своими правилами и законами. Но тут ведь какое дело: не хочешь — не вступай, играй себе во дворе!... Никто «Карпаты» силком в Премьер-лигу, которая связана с ФФУ, а через нее — с УЕФА и ФИФА строгим договором, не тянул. Львовский же клуб… пытается продавить в футболе сугубо свои понятия, свое видение отношений.

Вообще-то, налицо война клуба против ФФУ».

А на войне, как на войне. И со стороны «Карпат» выиграть ее невозможно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но последствия могут стать разрушительными для всего украинского футбола. Здесь уместно будет привести мнение футбольного юриста Дмитрия Коробко.

УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА не будет вести дела с «Карпатами», а с ФФУ. В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы должны справиться с клубом-мятежником. И если федерация не справится, то получит санкции от УЕФА.

Этого добиваются во Львове? Пустить ко дну наш «Титаник», из последних сил держащийся на воде, одним махом? Вам не кажется такая позиция, мягко выражаясь, эгоистической? Что ж, тогда в этой войне победителей вообще не будет. А «Карпати» знов програють у футбол.

Впрочем, они, как ни в чем не бывало, увлеченно продолжают играть на другом поле – юридическом. Львовские «Карпаты» подали апелляцию на решение КДК ФФУ относительно переноса матча «Олимпик» - «Карпаты» на весну.

Матч должен был состояться в ноябре в Сумах, но на стадионе «Ювилейный» газон оказался не готов из-за плохой погоды. Если апелляционный комитет удовлетворит иск «Карпат», то донецкому клубу засчитают техническое поражение.

Во-первых, ничтоже сумняшеся, они обращаются в футбольный орган, чьи решения считают возможным игнорировать в других случаях, уж коли подают иски в гражданский суд. Во-вторых, удовлетворение их иска создаст прецедент, которым могут воспользоваться участники перенесенных кубковых матчей. В-третьих, еще большой вопрос, какова степень вины именно «Олимпика» в том, что не состоялся матч во временно приютивших его Сумах. А в-четвертых, техническое поражение будет решением в пользу конкретного клуба, но не в пользу игры.

То есть, «Карпаты» могут выиграть в кабинете, отыграв три очка из шести, снятых с них ФИФА. К чему, очевидно, и стремятся. Но при чем здесь футбол? В нем они по-прежнему проигрывают.

И в заключение еще одна новость из Львова. Экс-капитан «Черноморца» Артем Филимонов близок к возвращению в стан одесситов на правах аренды. Полузащитник уже успел дебютировать за львовян в официальных матчах, сыграв как раз против «Черноморца».

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб в специальной анкете по итогам осенней части сезона назвал Филимонова лучшим ее игроком. Что крайне удивило многих прежде всего в Одессе, где они не считают его таковым даже в составе «Черноморца». Но последующее приобретение Артема «Карпатами», естественно, уже никого удивить не должно было.

И вот такой коленкор, после первого же матча! Даже с учетом того, что во Львов вернулся аж целый Голодюк, повод ли это для тренера избавляться от лучшего, по его же версии, игрока ЧУ? Так чье же это было на самом деле решение? И не потому ли «Карпати» знов програвають у футбол?

Лет эдак тридцать пять тому назад был свидетелем оживленного диалога двух любителей футбола. Один был из Житомира, другой – из Хмельницкого. И оба страстно болели не за свои «Спартак» и «Подолье», не за киевское «Динамо» - за «Карпаты». Что уж тогда говорить о более западных областях?

Уже более полувека львовский клуб является флагманом и визитной карточкой всего западноукраинского футбола. Не в обиду «Волыни» и прочим. Хотелось бы, чтобы в клубе об этом помнили и все усилия направляли на то, щоб «Карпати» вигравали у футбол. А не занимались околофутбольными интригами.