Микола НЕСЕНЮК: «Філологія від Палкіна»

Відомий журналіст, співробітник ФК «Динамо», вступив в полеміку з генеральним директором «Шахтаря». Він прокоментував слова Сергія Палкіна про захват бойовиками «Донбасс Арени» і бази донецького клубу.



«На брифінгу з приводу ситуації навколо «Донбас-Арени» Сергій Палкін заявив, що усі виходи туди контролюють «вааружонниє люді». Спочатку я подумав, що це так сказано заради легкості стилю, і далі буде уточнено, хто ж це такі, і кого представляють. Проте, назвати тих, хто захопив «гордость Донбасса» якось інакше Сергій Палкін так і не наважився. Тож маємо нове відкриття у філології.

Досі людей зі зброєю якось називали. Від біблейських часів і до наших днів «озброєні люди» були синонімом до слів «мисливці», «вояки», «партизани», «бандити» і багатьох інших аж до «спортсменів», які теж можуть бути озброєними, якщо займаються тим же біатлоном. Текстів, де термін «озброєні люди» вживався би без уточнення, світова література досі ще не знала.

Тепер буде інакше. Завдяки епохальному відкриттю Сергія Палкіна ми зможемо прочитати, наприклад, таке повідомлення: «Озброєні люди напали на громадянку Сидоренко і забрали у неї гаманець. Після чого громадянка Сидоренко звернулася до озброєних людей, які наздогнали озброєних людей, затримали їх, роззброїли і відправили під конвоєм озброєних людей, повернувши гаманець громадянці Сидоренко» . Скажете, що це все треба перекладати із «палкінської» мови на нормальну. А навіщо? Ми ж не знаємо, до яких саме озброєних людей належить автор повідомлення. Може він із тих, хто відібрав гаманець, а може і навпаки.

Слід віддати належне Сергієві Палкіну, чию виняткову мужність ми відзначили на початку. Сьогодні він, здається, вперше за майже три роки вжив словосполучення «самопровозглашонная рєспубліка», назвавши так територію, де знаходиться «Донбас-Арена» та тренувальна база «Шахтаря». Раніше, якщо не помиляюся, це була «старана канфлікта». Ну просто радісно стає за людину! Цікаво, що іще мають зробити із майном «Шахтаря» ці загадкові «вааружонниє люді», щоб Сергій Палкін назвав їх нарешті справжнім іменем? Може він не здогадується? Тоді нагадаю — «вааружонниє люді», про яких каже Палкін, це озброєні Росією бандити, які захопили українське місто Донецьк і змусили частину його жителів, у тому числі футбольну команду «Шахтар» залишити рідне місто.

То може досить філолгічних викрутасів, пане Сергію? Може назвемо нарешті разом усе справжніми іменами? І це почують у окупованому Донецьку. І це наблизить його звільнення від окупантів і зробить можливим повернення «Шахтаря» до рідного міста та на рідну «Донбас-Арену»! Чого бажаємо ми всі. І мужні, як Сергій Палкін, і поки що не дуже», — написав Микола Несенюк.