ОФИЦИАЛЬНО: Артем Громов покинул Динамо

Полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское «Динамо», получил статус свободного агента. Контракт между игроком и ФК «Динамо» (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию.
Напомним, Артем заключил контракт с «Динамо» в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за киевский клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке Украины, один – в Суперкубке и один – в Лиге чемпионов.
Источник — ФК Динамо Киев
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С Гладким наломали дров ,у него изначально не было шансов ввиду шахтеровского прошлого
А Громов просто игрок не уровня такого клуба
С Гладким наломали дров ,у него изначально не было шансов ввиду шахтеровского прошлого
А Громов просто игрок не уровня такого клуба
Вечно первый закончил карьеру, а не ушёл
Гусев - да, жаль...
Мораес, Мякушко и Гладкий принадлежат ВКДК - они в аренде
так же как и Беланда, Теодорчик, Хлёбас и т.д.
Итак хачик громов гладкий мораес гусев шовсковский мякушко, отлично думаю не конец. Летом гармаш и антунеш, в принципе я доволен. Новая команда. А возможно и новый тренер будет.
не сравнивайте с пальцем...Вечно первый закончил карьеру, а не ушёлГусев - да, жаль...Мораес, Мякушко и Гладкий принадлежат ВКДК - они в арендетак же как и Беланда, Теодорчик, Хлёбас и т.д.
Юрий Алпатов, 03.03.2017 12:19 Итак хачик громов гладкий мораес гусев шовсковский мякушко, отлично думаю не конец. Летом гармаш и антунеш, в принципе я доволен. Новая команда. А возможно и новый тренер будет. не сравнивайте с пальцем...Вечно первый закончил карьеру, а не ушёлГусев - да, жаль...Мораес, Мякушко и Гладкий принадлежат ВКДК - они в арендетак же как и Беланда, Теодорчик, Хлёбас и т.д.
Все аренды с правом выкупа. Динамо избавилось я считаю от слабых игроков. Гусь хоть и легенда но уже не успевал, единственное о ком желею о Лукаше. Все.
свободные уходят бесплатно, а аренда с выкупом - это деньги в бюджет клуба при продаже, а в многи случаях и разгрузка ведомости по ЗП или даже комиссия за право аренды как в случае с Мораесом.
Один Мораес своей арендой уже отбил покупку Кадара, что уже говорить о отступных за бельмондо и теодорчика. По моему этой зимой ВКДК в первые в истории украинского чемпионато начало работать разумно в плане селекции\трансферов.
Динамо пора бы уже внимательнее отнестись к трансферам.С Гладким наломали дров ,у него изначально не было шансов ввиду шахтеровского прошлогоА Громов просто игрок не уровня такого клуба
оба пришли свободными агентами
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