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ОФИЦИАЛЬНО: Артем Громов покинул Динамо

Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию

  • 03.03.2017 11:38
  • 1956 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Громов
© ФК Динамо Киев. Артем Громов
Полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское «Динамо», получил статус свободного агента. Контракт между игроком и ФК «Динамо» (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию.
 
Напомним, Артем заключил контракт с «Динамо» в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за киевский клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке Украины, один – в Суперкубке и один – в Лиге чемпионов.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    uasportiv
      uasportiv, 03.03.2017 11:42
    +1
    что ж, умный парень (или его агент) - договорились....
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    kosak-bandera
    kosak-bandera, 03.03.2017 11:49
    -2
    Molodecj-, a teper davaj v Zorju ! ;)
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    AZ83
    online
    AZ83, 03.03.2017 11:49
    +1
    Динамо пора бы уже внимательнее отнестись к трансферам.
    С Гладким наломали дров ,у него изначально не было шансов ввиду шахтеровского прошлого
    А Громов просто игрок не уровня такого клуба
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 03.03.2017 12:19
    +1
    Итак хачик громов гладкий мораес гусев шовсковский мякушко, отлично думаю не конец. Летом гармаш и антунеш, в принципе я доволен. Новая команда. А возможно и новый тренер будет.
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    Андрей Черненко
    online
      Андрей Черненко, 03.03.2017 12:24
    +1
    AZ83, 03.03.2017 11:49
    Динамо пора бы уже внимательнее отнестись к трансферам.
    С Гладким наломали дров ,у него изначально не было шансов ввиду шахтеровского прошлого
    А Громов просто игрок не уровня такого клуба
    оба пришли свободными агентами
    Ссылка
    Андрей Черненко
    online
      Андрей Черненко, 03.03.2017 12:26
    0
    Юрий Алпатов, 03.03.2017 12:19
    Итак хачик громов гладкий мораес гусев шовсковский мякушко, отлично думаю не конец. Летом гармаш и антунеш, в принципе я доволен. Новая команда. А возможно и новый тренер будет.
    не сравнивайте с пальцем...
    Вечно первый закончил карьеру, а не ушёл
    Гусев - да, жаль...
    Мораес, Мякушко и Гладкий принадлежат ВКДК - они в аренде
    так же как и Беланда, Теодорчик, Хлёбас и т.д.
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 03.03.2017 12:32
    0
    Андрей Черненко, 03.03.2017 12:26
    Юрий Алпатов, 03.03.2017 12:19
    Итак хачик громов гладкий мораес гусев шовсковский мякушко, отлично думаю не конец. Летом гармаш и антунеш, в принципе я доволен. Новая команда. А возможно и новый тренер будет.

    не сравнивайте с пальцем...Вечно первый закончил карьеру, а не ушёлГусев - да, жаль...Мораес, Мякушко и Гладкий принадлежат ВКДК - они в арендетак же как и Беланда, Теодорчик, Хлёбас и т.д.
    Все аренды с правом выкупа. Динамо избавилось я считаю от слабых игроков. Гусь хоть и легенда но уже не успевал, единственное о ком желею о Лукаше. Все.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 12:36
    0
    Правильне рішення, цей гравець не рівень Динамо, Гонсалес і Циганков в 1 колі зарекомендували себе краще +у 2-го ще потенціалБезмежний, а бути 2-м запасним (це в кращомуВипадку) йому не хочеться.
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    Андрей Черненко
    online
      Андрей Черненко, 03.03.2017 12:38
    +2
    Юрий Алпатов, 03.03.2017 12:32
    Андрей Черненко, 03.03.2017 12:26
    Юрий Алпатов, 03.03.2017 12:19 Итак хачик громов гладкий мораес гусев шовсковский мякушко, отлично думаю не конец. Летом гармаш и антунеш, в принципе я доволен. Новая команда. А возможно и новый тренер будет. не сравнивайте с пальцем...Вечно первый закончил карьеру, а не ушёлГусев - да, жаль...Мораес, Мякушко и Гладкий принадлежат ВКДК - они в арендетак же как и Беланда, Теодорчик, Хлёбас и т.д.

    Все аренды с правом выкупа. Динамо избавилось я считаю от слабых игроков. Гусь хоть и легенда но уже не успевал, единственное о ком желею о Лукаше. Все.
    Но Вы же понимаете разницу между "свободный агент" и "право выкупа"?
    свободные уходят бесплатно, а аренда с выкупом - это деньги в бюджет клуба при продаже, а в многи случаях и разгрузка ведомости по ЗП или даже комиссия за право аренды как в случае с Мораесом.
    Один Мораес своей арендой уже отбил покупку Кадара, что уже говорить о отступных за бельмондо и теодорчика. По моему этой зимой ВКДК в первые в истории украинского чемпионато начало работать разумно в плане селекции\трансферов.
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    AZ83
    online
    AZ83, 03.03.2017 13:05
    +1
    Андрей Черненко, 03.03.2017 12:24
    AZ83, 03.03.2017 11:49
    Динамо пора бы уже внимательнее отнестись к трансферам.С Гладким наломали дров ,у него изначально не было шансов ввиду шахтеровского прошлогоА Громов просто игрок не уровня такого клуба

    оба пришли свободными агентами
    Речь не о финансовой составляющей.Зачем брать в обойму игроков,которые не могут ни усилить команду,ни создать конкуренцию?Уж лучше дать шанс молодежи
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