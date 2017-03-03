ОФИЦИАЛЬНО: Артем Громов покинул Динамо

Полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское «Динамо», получил статус свободного агента. Контракт между игроком и ФК «Динамо» (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, Артем заключил контракт с «Динамо» в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля. С того времени он провел за киевский клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке Украины, один – в Суперкубке и один – в Лиге чемпионов.