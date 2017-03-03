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Винницкая Нива дозаявила 9 игроков

На просмотре в Виннице еще большая группа футболистов

  • 03.03.2017 11:23
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СФК «Нива-В» дозаявил 9 новых футболистов на вторую половину чемпионата Украины. С ними уже подписаны контракты.

Команду пополнили: голкиперы Андрей Клищук («Сумы»), Ярослав Костенко («Ингулец»), защитники Александр Химаныч ( «Арсенал-Киевщина»), Вадим Хохлов («Судостроитель»), Сергей Андреев («Энергия»), Андрей Карвацкий ( «Реал Фарма»), Роман Шафоростов («Зирка») полузащитник Тарас Овчар («Тепловик»), форвард Валерий Старорублевцев («Судостроитель»).

Отметим, что «Нива-В» еще просматривает потенциальных новичков, а окончательная заявка будет подана 18 марта.

Источник — Sport.ua

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