Винницкая Нива дозаявила 9 игроков

СФК «Нива-В» дозаявил 9 новых футболистов на вторую половину чемпионата Украины. С ними уже подписаны контракты.
Команду пополнили: голкиперы Андрей Клищук («Сумы»), Ярослав Костенко («Ингулец»), защитники Александр Химаныч ( «Арсенал-Киевщина»), Вадим Хохлов («Судостроитель»), Сергей Андреев («Энергия»), Андрей Карвацкий ( «Реал Фарма»), Роман Шафоростов («Зирка») полузащитник Тарас Овчар («Тепловик»), форвард Валерий Старорублевцев («Судостроитель»).
Отметим, что «Нива-В» еще просматривает потенциальных новичков, а окончательная заявка будет подана 18 марта.
Источник — Sport.ua
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