Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Марлос усилит сборную Украины»

Что ждет сборную Украины в противостоянии с хорватами, и как мы можем справиться с этой авторитетной командой - рассказал экс-игрок нашей национальной команды Сергей Серебренников.

— Сергей, в конце марта подопечных Андрея Шевченко ожидает серьезное испытание в Хорватии…

— Я верю, что в грязь лицом сине-желтые не ударят. Сейчас строится новая сборная Украины. Хочется видеть прогресс команды, перспективу, чего не стесняется добиваться главный тренер, доверяя молодым исполнителям. Уже есть маленькие отрезки в матчах, когда кажется, что играет одна из лучших команд Европы. Поэтому могу только пожелать, чтобы эта поступь, хоть и маленькими шажками, продолжилась.

С Хорватией будет главный на данный момент экзамен для нынешнего коллектива. Могу лишь пожелать, чтобы команда не просто добивалась результата, а стремилась показывать классный футбол, с четким рисунком игры, вот тогда мы сможем конкурировать с лучшими сборными Европы, на которые сейчас нужно равняться.

— Клетчатых вы относите к таковым?

— На сегодняшний день хорватов я бы включил в тройку сильнейших сборных Старого Света. Чистая случайность, что подопечные Анте Чачича неудачно выступили на континентальном первенстве во Франции. А если еще и разобрать этот коллектив по именам и клубной принадлежности, то и вовсе можно подумать, что играть придется со сборной Европы. И даже проиграть такому оппоненту не зазорно. Но наши ребята должны показать, что они —не мальчики для битья и могут с такими командами действовать на равных. У нас есть к этому предпосылки.

— Из всех хорватских звезд кто является настоящим лидером коллектива?

— Думаю, Модрич, хотя опасности можно ожидать от любого футболиста, и это не просто слова — так оно и есть. И что интересно — новые исполнители только усиливают команду.

— Сине-желтым нужна хотя бы ничья…

— Если на это рассчитывать, то, пусть это и банальные слова, в футболе за подобное часто следует расплата. Закрываться однозначно нельзя, поскольку футболисты сборной Хорватии умеют вскрывать эшелонированную оборону. Нужно попробовать чем-то удивить противника, и для таких маневров у нас есть подходящие исполнители.

Надо ставить максимальную задачу. Нет такой сборной, которую нельзя обыграть. Да, фаворит группы — Хорватия, а все потому, что это команда уже сформированная и сыгранная. Но есть много других факторов, благодаря которым мы также можем рассчитывать на успех.

— В последние годы многие коллективы, которые уступают в классе, берут на вооружение стандартные положения. Это подходящий вариант для сборной Украины?

— В арсенале любого коллектива должна быть качественная реализация угловых и штрафных. Сейчас, думаю, большинство голов забивается после таких розыгрышей. И те команды, которые умело используют данный элемент игры, априори имеют преимущество. Поэтому нашим ребятам необходимо отработать домашние заготовки накануне такого важного поединка.

— А в Бельгии много голов забивается после стандартов?

— Бельгия — не исключение. Я не могу привести статистику, но навскидку — очень много.

— В теории украинскую сборную могут пополнить бразилец и аргентинец. Как вы вообще относитесь к натурализации?

— Вполне нормально. Не вижу в этом никаких проблем. Подобные ситуации имеют место достаточно часто. Правда, это очень индивидуально. Если имеются корни из той страны, честь которой исполнитель хочет защищать, или он долго прожил в государстве, то почему бы не разрешить такому человеку сменить гражданство? Но важно, чтобы футболист сам горел желанием выступать за национальную команду, а потом уже наставники производили отбор по игровым качествам.

Я так понял, вы имеете в виду Бланко-Лещука. Если это реально, то почему нет? Но опять же — в будущем ему никто не гарантирует места в составе, игрок обязан это понимать. В то же время Густаво не так долго выступает в Украине, и его способности не настолько хорошо известны.

Другое дело — Марлос, который в Украине, если не ошибаюсь, живет и играет пятый год. Он всегда подтверждал свой класс и сейчас в Шахтере является одним из лидеров коллектива. Впрочем, ему также нужно выдержать конкуренцию в средней линии. Но в том, что этот исполнитель усилит любую команду, я практически не сомневаюсь.

— Вы провели в составе сборной Украины 12 матчей. На ваш взгляд, это был потолок?

— Здесь есть объективные и субъективные причины. Одна из них — тяжелая травма, связанная с мениском, в домашнем поединке отборочного турнира Евро-2004 против Греции. Помню, меня тогда поменяли минуте на 20-й. И в дальнейшем, когда я уже вроде восстановился, у меня начались проблемы с хрящами, и в общей сложности я пропустил около девяти месяцев. А всего, чтобы войти в нормальный игровой ритм, мне понадобилось около двух лет. Можно сказать, что за это время я выпал из обоймы.

— А какой из этих 12-ти матчей стал самым памятным?

— Наверное, тот, в котором я забил единственный гол в составе сине-желтых. Жаль, что тогда, в 2004-м, нам не удалось в гостях обыграть сборную Армении в отборе чемпионата Европы — поединок закончился со счетом 2:2.