Андрей БОГДАНОВ: «Игра против Динамо принципиальна для меня»

— Матч с «Динамо» для тебя особенный?

— Да, это команда, в которой я вырос. Наряду с «Арсеналом» это моя родная команда, поэтому субботняя встреча для меня принципиальна.

— Если удастся забить гол «Динамо», будешь праздновать?

— Конечно, ведь в «Динамо» я уже давно не играю. Думаю, это нормально.

— За счет чего можно отобрать очки у «Динамо»?

— За счет слаженных командных действий. Каждый должен отрабатывать друг за друга, приходить на помощь, если партнер допустил ошибку.

— Что можешь сказать о «Динамо» нынешнего образца?

— Это молодая команда, в составе которой много молодых украинских футболистов. Приятно, что им дают шанс. При этом костяк составляют опытные ребята — Ярмоленко, Гармаш и Рыбалка. Вокруг них строится игра.

— Матч «Динамо» с «Зарей» анализировали уже?

— Я смотрел видеонарезку моментов, видел, что киевляне здорово владели мячом. Детально игру «бело-синих» разберем вместе с командой. Думаю, Роман Санжар подскажет нам сильные и слабые стороны соперника.

Матч «Динамо» — «Олимпик» состоится в субботу, 4 марта. Начало — в 17:00.