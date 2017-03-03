Манчестер Юнайтед хочет приобрести Доннарумму

Представители «Манчестер Юнайтед» встретились c агентом голкипера «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолой. Английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро «Милану» за юного голкипера, а также предложить ему 3 миллиона евро за сезон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нынешний основной голкипер МЮ Давид Де Хеа может перебраться в мадридский «Реал».