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Манчестер Юнайтед хочет приобрести Доннарумму

Команда Жозе Моуриньо ищет замену Давиду Де Хеа

  • 03.03.2017 10:19
  • 420 просмотров
  • 2 комментария
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espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма
© espnfc.com. Джанлуиджи Доннарумма
Представители «Манчестер Юнайтед» встретились c агентом голкипера «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолой. Английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро «Милану» за юного голкипера, а также предложить ему 3 миллиона евро за сезон.
 
Напомним, ранее сообщалось о том, что нынешний основной голкипер МЮ Давид Де Хеа может перебраться в мадридский «Реал».
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    spise
      spise, 03.03.2017 10:31
    0
    Здоровое желание )))
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    vit-2
      vit-2, 03.03.2017 11:18
    0
    Думаю, китайці Мілану перепідпишуть Доннаруму на більш вигідних умовах по заробітній платі для футболіста, ну і клаусуру пропишуть під 100 мільйонів, щоб іншим клубам не хотілося.
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