Почему Реал должен бояться счета 3:1

Перед «Наполи» стоит нелегкая задача - отыграть счет 1:3 в противостоянии с действующим победителем Лиги чемпионов. Но отчаиваться неаполитанцам не стоит, ведь в прошлом «королевский клуб» уже уступал в похожих ситуациях.

Хотя и самому «Наполи» далеко ходить за примером не надо. Единственный предыдущий раз, когда команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов (сезон 2011/12), она обыграла в первой встрече «Челси» с результатом 3:1, но в затем была бита в Лондоне - 1:4.

Статистика уверяет, что счет 3:1 крайне неудобен и для «Реала». Мадридцы с таким результатом выигрывали первый матч еврокубкового противостояния восемь раз, но проходили дальше лишь в половине случаев. Причем два из них приходятся на период триумфов в первых пяти розыгрышах Кубка чемпионов.

Этот показатель существенно отличается от общего: всего в турнирах УЕФА клубы, выигравшие в первом матче со счетом 3:1, проходили дальше в 254 случаях из 329 (77,2%).

UEFA.com рассказывает о всех восьми противостояниях, когда «Реал» выиграл первый матч со счетом 3:1.

Полуфинал Кубка чемпионов-1956/57

«Реал» - «Манчестер Юнайтед» 3:1

«Манчестер Юнайтед» - «Реал» 2:2 (общ. 3:5)

«Реал», который сезоном ранее стал победителем первого розыгрыша Кубка чемпионов, противостоял легендарной команде Мэтта Басби. Мадридцы выиграли первую встречу (отличился в том числе Альфредо Ди Стефано) и повели в два мяча в ответном поединке. Затем «МЮ» отыгрался, причем сделал это так эффектно, что президент «Реала» Сантьяго Бернабеу предложил Басби работу. Англичанин отказал, но при этом между ним и Бернабеу завязалась дружба. Когда основной состав «МЮ» разбился в авиакатастрофе, «Реал» помог британскому клубу встать на ноги.

Полуфинал Кубка чемпионов-1959/60

«Реал» - «Барселона» 3:1

«Барселона» - «Реал» 1:3 (общ. 2:6)

В первом матче дважды отличился Ди Стефано, а еще один гол забил Ференц Пушкаш, который сделал дубль уже в ответной встрече. «Реал» вышел в финал в Глазго, где нанес памятное поражение «Айнтрахту» - 7:3. «Барселона», руководимая Эленио Эррерой, ранее отобрала у «Реала» титул чемпиона Испании, а незадолго до первого полуфинала защитила его, хотя и уступила принципиальному сопернику на евроарене. Реванш «Барса» взяла в следующем сезоне, когда прервала победную серию «королевского клуба» в Кубке чемпионов.

Второй круг Кубка УЕФА-1971/72

«Реал» - ПСВ 3:1

ПСВ - «Реал» 2:0 (общ. 3:3, ПСВ побеждает по в.г.)

С этого началась череда неудач «Реала» в противостояниях после побед со счетом 3:1 в первых матчах. Мадридцы обыграли ПСВ в полуфинале Кубка кубков-1970/71, но через год голландцы взяли реванш в Эйндховене благодаря голам Эфа Мюлдерса и Уки Хукемы.

Второй раунд Кубка чемпионов-1978/79

«Реал» - «Грасcхопперс» 3:1

«Грасcхопперс» - «Реал» 2:0 (общ. 3:3, «Грасcхопперс» побеждает по в.г.)

Клуб из Цюриха, пробившийся в полуфинал Кубка УЕФА в 1978 году, уступил во всех пяти предыдущих противостояниях с испанскими клубами. Но в этот раз удача улыбнулась скромной команде. Студент юридического факультета и будущий председатель Дисциплинарного комитета ФИФА Клаудио Сульсер стал героем швейцарского клуба благодаря дублю в ответной игре. Всего он забил 11 мячей в том розыгрыше и стал лучшим бомбардиром турнира.

Четвертьфинал Кубка УЕФА-1981/82

«Реал» - «Кайзерслаутерн» 3:1

«Кайзерслаутерн» - «Реал» 5:0 (общ. 6:3)

Визит в Германию принес «Реалу» одно из двух его самых крупных поражений на европейской арене. Ханс-Петер Бригель стал злым гением испанцев, которые уже к 17-й минуте пропустили два мяча. На итоговый результат существенно повлияли красные карточки Сан-Хосе и Лоури Каннингема, к которым уже в конце встречи добавилось удаление Франсиско Пинеды.

Второй круг Кубка кубков-1982/83

«Реал» - «Уйпешт» 3:1

«Уйпешт» - «Реал» 0:1 (общ. 1:4)

Мадридцы уступят затем в финале «Абердину», но зато они, по крайней мере, положили конец серии вылетов после домашних побед со счетом 3:1. Два мяча в первой встрече и победный гол в Венгрии забил Сантильяна.

Четвертьфинал Кубка УЕФА-1992/93

«Реал» - «Пари Сен-Жермен» 3:1

«Пари Сен-Жермен» - «Реал» 4:1 (общ. 5:4)

Давид Жинола провел по мячу в каждом матче, чем обеспечил французам яркую победу. Уже в компенсированные минуты ответного поединка гол Ивана Саморано спас было мадридцев от вылета, однако оставшегося времени хватило Антуану Комбуаре, чтобы забить фирменный мяч головой. Ровно то же самое он сделал раундом ранее в противостоянии с «Андерлехтом».

Четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА-2002/03

«Реал» - «Манчестер Юнайтед» 3:1

«Манчестер Юнайтед» - «Реал» 4:3 (общ. 5:6)

Поединок на «Олд Траффорд» по праву считается одним из самых ярких в истории Лиги чемпионов. Волшебную игру в рядах действующих обладателей трофея показал Роналдо. Бразилец сделал хет-трик и покидал поле под овацию болельщиков «МЮ». Их клуб в итоге вылетел, но хотя бы выиграл ответный матч благодаря двум мячам от Дэвида Бекхэма, который неожиданно оказался вне стартового состава.