Франк РИБЕРИ: «Останусь жить в Мюнхене»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери исключил возможность перехода в какой-либо другой клуб до завершения своей профессиональной карьеры.
- Я буду выступать только в «Баварии» и ни в каком другом клубе. Здесь мой клуб и мой дом. По окончании карьеры я также останусь жить в Мюнхене. Это уже твёрдо решено.
Источник — ФК Бавария
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