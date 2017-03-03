Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Франк РИБЕРИ: «Останусь жить в Мюнхене»

Французский полузащитник хочет завершить карьеру в «Баварии»

  • 03.03.2017 09:33
  • 295 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Бавария. Франк Рибери
© ФК Бавария. Франк Рибери
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери исключил возможность перехода в какой-либо другой клуб до завершения своей профессиональной карьеры.
 
- Я буду выступать только в «Баварии» и ни в каком другом клубе. Здесь мой клуб и мой дом. По окончании карьеры я также останусь жить в Мюнхене. Это уже твёрдо решено.
 

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    karaim2011
    karaim2011, 03.03.2017 09:40
    0
    Гуанчжоу Эвергранд: "Хехе! Вызов принят!" ))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.