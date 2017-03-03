43% жителей планеты против проведения ЧМ-2018 в России

Международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International провела любопытное исследование.

Организация со штаб-квартирой в Берлине выяснила, что в среднем на планете 43% людей против проведения чемпионата мира по футболу на территории России, 39% — за и еще 18% еще не определились со своим выбором.

Наибольшая концентрация противников в Ирландии (71%), Голландии (69%), Швеции и Великобритании (по 68%).