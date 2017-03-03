43% жителей планеты против проведения ЧМ-2018 в России

Международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International провела любопытное исследование.
Организация со штаб-квартирой в Берлине выяснила, что в среднем на планете 43% людей против проведения чемпионата мира по футболу на территории России, 39% — за и еще 18% еще не определились со своим выбором.
Наибольшая концентрация противников в Ирландии (71%), Голландии (69%), Швеции и Великобритании (по 68%).
Источник — zbirna.com
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А якщо відняти Африку і різні Гондураси (тому що їм по барабану де грати) то % був би під 90.
Ну и от куда такая информация с такими цифрами? Да 43% планеты и не знают, что где-то в раисии будет проводится ЧМ по футболу
Насчет этого не знаю, но что большинство считают, что Украина находится в Африке - то цэ факт. Где-то рядом с Сомали и Габоном.
да уж, рядом - на востоке Украины окопалась террористическая группировка "сомали", а чуть восточнее федеративное образование северный габон
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