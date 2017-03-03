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43% жителей планеты против проведения ЧМ-2018 в России

Международная организация по борьбе с коррупцией обнародовала данные своего исследования

  • 03.03.2017 09:02
  • 783 просмотров
  • 6 комментария
Метки
43% жителей планеты против проведения ЧМ-2018 в России
Международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International провела любопытное исследование.
 
Организация со штаб-квартирой в Берлине выяснила, что в среднем на планете 43% людей против проведения чемпионата мира по футболу на территории России, 39% — за и еще 18% еще не определились со своим выбором.
 
Наибольшая концентрация противников в Ирландии (71%), Голландии (69%), Швеции и Великобритании (по 68%).
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    spise
      spise, 03.03.2017 09:17
    +6
    О! Сразу видно, где проживает адекватная часть планеты!!!
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    Евгений Лысенко
    Евгений Лысенко, 03.03.2017 09:31
    -4
    Ну и от куда такая информация с такими цифрами? Да 43% планеты и не знают, что где-то в раисии будет проводится ЧМ по футболу
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 09:43
    +2
    ms20016, 03.03.2017 09:31
    "Наибольшая концентрация противников в Ирландии (71%), Голландии (69%), Швеции и Великобритании (по 68%)" -это 43 % жителей планеты??, если наберется 0,5 процента то будет просто супер))
    Дибільчик ці країни виділили як самих більших противників, не тупи
    А якщо відняти Африку і різні Гондураси (тому що їм по барабану де грати) то % був би під 90.
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    serge123421254
    serge123421254, 03.03.2017 09:45
    0
    О, лишнехромосомные набежали. Большинство стран мира как видит Раиссу и ее космонавтов, например, мы видим по фильмам Вечно бухие, в ушанках, с ломом. Ну а уж о медведях и балалайках на Красной площади и говорить нечего. И находится она, по разумению 80% населения мира, где-то далеко на Севере, в районе Шпицбергена Так что куприте бамбук, ЧМ перенесут
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    Denios
    online
      Denios, 03.03.2017 09:56
    -1
    Hvanchkara, 03.03.2017 09:35
    Евгений Лысенко, 03.03.2017 09:31
    Ну и от куда такая информация с такими цифрами? Да 43% планеты и не знают, что где-то в раисии будет проводится ЧМ по футболу

    Насчет этого не знаю, но что большинство считают, что Украина находится в Африке - то цэ факт. Где-то рядом с Сомали и Габоном.
    наступило утро и ольгинские петухи из говна снова закукарекали
    да уж, рядом - на востоке Украины окопалась террористическая группировка "сомали", а чуть восточнее федеративное образование северный габон
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 03.03.2017 09:56
    0
    ну все очень просто обьяснить етим странам подходит росийский климат,а те кто голосовал против неподходит им срать на события в украине и сирии,а многие вобще незнают где ето
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