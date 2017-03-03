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Хачериди получает в Динамо 80 тысяч долларов в месяц

Украинский защитник может просидеть в дубле киевлян до зимы 2017-го

  • 03.03.2017 08:44
  • 1860 просмотров
  • 7 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Хачериди
Футбольний посередник розкрив фінансові таємниці Євгена Хачеріді та «Динамо».
 
«Якщо Хачеріді не помириться з «Динамо» і виявить бажання піти як вільний агент, то новий клуб не встигне заявити його на осінню частину, бо трансферне вікно зачиняється ще до завершення контракту Хачеріді з «Динамо», - сказав Плюс Спорту футбольний посередник. - І тоді Хачеріді доведеться всю осінь просидіти без роботи. Це хитрий задум «Динамо», на який футболіст погодився при підписанні контракту. Тоді його голову затьмарила цифра у контракті. Євген заробляє 80 тисяч доларів на місяць. Коли укладав угоду, то клюнув саме на цю цифру і не подумав про життя після кар'єри в «Динамо». Тепер мусить іти на всі умови клубу».
 

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Александр Зигаренко
      Александр Зигаренко, 03.03.2017 08:50
    -7
    как до зимы просидеть?если летом контракт заканчиваеться))))
    чувствуется сразу,чемп стартовал и кротомашина запустилась)))))))
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 08:56
    +6
    А хто сказав що в данійСитуації Хача не відпустять? Він не попдає в склад через фізичнийСтана, а не через суперовуГру....Просто щоб не дати Євгену шанс спробувати своїСили в Европі?
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    Comraddm
      Comraddm, 03.03.2017 08:58
    +4
    Александр Зигаренко, 03.03.2017 08:50
    как до зимы просидеть?если летом контракт заканчиваеться))))
    чувствуется сразу,чемп стартовал и кротомашина запустилась)))))))
    Кроме заголовков что-то читаешь?
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 09:04
    +6
    Александр Зигаренко, 03.03.2017 08:50
    как до зимы просидеть?если летом контракт заканчиваеться))))
    чувствуется сразу,чемп стартовал и кротомашина запустилась)))))))
    Правильно до літа, але коли у Хачеріді сплине контрактнаУгода (літом) то трансферне вікно у Европі на той момент вже буде зачинене.
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    Серёжа Малишевские
      Серёжа Малишевские, 03.03.2017 09:06
    +3
    А разве свободные агенты не могут переходить в другой клуб не в трансферный период? И как интересно Гладкий перешел в Карпаты в аренду, если трансферное окно еже закрыто? Кто-то может объяснить?
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 03.03.2017 09:53
    -1
    Серёжа Малишевские, 03.03.2017 09:06
    А разве свободные агенты не могут переходить в другой клуб не в трансферный период? И как интересно Гладкий перешел в Карпаты в аренду, если трансферное окно еже закрыто? Кто-то может объяснить?
    Перейти він зможе, просто його умовне Дженоа, не зможе заявити на ігри Чемпіонату. Тоді смисл в такому переході? Щоб тренуватись з командою?
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    уух
    online
      уух, 03.03.2017 10:02
    0
    80 х 12 = 960 тысяч долларов в год
    80 х 27 : 30,5 = больше 70 тысяч гривень в день

    ай, бедный! ай, несчастный! ай, какой Суркис жадный!
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