Хачериди получает в Динамо 80 тысяч долларов в месяц

Футбольний посередник розкрив фінансові таємниці Євгена Хачеріді та «Динамо».

«Якщо Хачеріді не помириться з «Динамо» і виявить бажання піти як вільний агент, то новий клуб не встигне заявити його на осінню частину, бо трансферне вікно зачиняється ще до завершення контракту Хачеріді з «Динамо», - сказав Плюс Спорту футбольний посередник. - І тоді Хачеріді доведеться всю осінь просидіти без роботи. Це хитрий задум «Динамо», на який футболіст погодився при підписанні контракту. Тоді його голову затьмарила цифра у контракті. Євген заробляє 80 тисяч доларів на місяць. Коли укладав угоду, то клюнув саме на цю цифру і не подумав про життя після кар'єри в «Динамо». Тепер мусить іти на всі умови клубу».