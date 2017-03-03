Хачериди получает в Динамо 80 тысяч долларов в месяц

Футбольний посередник розкрив фінансові таємниці Євгена Хачеріді та «Динамо».
«Якщо Хачеріді не помириться з «Динамо» і виявить бажання піти як вільний агент, то новий клуб не встигне заявити його на осінню частину, бо трансферне вікно зачиняється ще до завершення контракту Хачеріді з «Динамо», - сказав Плюс Спорту футбольний посередник. - І тоді Хачеріді доведеться всю осінь просидіти без роботи. Це хитрий задум «Динамо», на який футболіст погодився при підписанні контракту. Тоді його голову затьмарила цифра у контракті. Євген заробляє 80 тисяч доларів на місяць. Коли укладав угоду, то клюнув саме на цю цифру і не подумав про життя після кар'єри в «Динамо». Тепер мусить іти на всі умови клубу».
Источник — ПлюсСпорт
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чувствуется сразу,чемп стартовал и кротомашина запустилась)))))))
чувствуется сразу,чемп стартовал и кротомашина запустилась)))))))
чувствуется сразу,чемп стартовал и кротомашина запустилась)))))))
80 х 27 : 30,5 = больше 70 тысяч гривень в день
ай, бедный! ай, несчастный! ай, какой Суркис жадный!
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