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Чигринский пропустит 4-6 недель

Защитник АЕКа получил травму руки и перенес операцию

  • 03.03.2017 08:30
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novasports.gr. Дмитрий Чигринский
© novasports.gr. Дмитрий Чигринский
Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский перенес операцию на руке, которую повредил в матче Кубка против «Платаниаса» (3:0). Об этом сообщил представитель экс-игрока донецкого «Шахтера» и «Барселоны».
 
- Несколько дней назад я поздравлял Диму Чигринского с дебютным голом в футболке АЕКа, а в четвертьфинале Кубка Греции он сломал руку. Ему сделали непростую операцию, которая длилась около трех часов. Сроки восстановления от четырех до шести недель.
 
Я верю в Чиги и хочу его поддержать в этот непростой период в его карьере. Он настоящий мужчина и настоящий профессионал своего дела. Димитрис я жду тебя снова на поле, ты — эталон украинского футбола.
 

Источник — Sport.ua

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