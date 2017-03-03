Чигринский пропустит 4-6 недель

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский перенес операцию на руке, которую повредил в матче Кубка против «Платаниаса» (3:0). Об этом сообщил представитель экс-игрока донецкого «Шахтера» и «Барселоны».

- Несколько дней назад я поздравлял Диму Чигринского с дебютным голом в футболке АЕКа, а в четвертьфинале Кубка Греции он сломал руку. Ему сделали непростую операцию, которая длилась около трех часов. Сроки восстановления от четырех до шести недель.

Я верю в Чиги и хочу его поддержать в этот непростой период в его карьере. Он настоящий мужчина и настоящий профессионал своего дела. Димитрис я жду тебя снова на поле, ты — эталон украинского футбола.