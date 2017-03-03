Месут ОЗИЛ: «Моуриньо назвал меня трусом»

Игрок «Арсенала» и экс-футболист «Реала» Месут Озил написал автобиографию, которую публикует немецкое издание BILD. В одном из фрагментов своей книги немецкий хавбек вспомнил о своих отношениях с Моуриньо – точнее, об этом эпизоде, когда португальский тренер тогда еще «Реала» накричал на немца.

- Ты думаешь, два прекрасных паса – это достаточно… Ты думаешь, ты настолько хорошо, что 50 процентов – это достаточно. (…) О, ты сдаешься? Ты такой трус.

Что ты хочешь? Спрятаться под прекрасным теплым душем? Намылить свои волосы? Побыть один? Или ты хочешь доказать что-то своим товарищам, фанатам, мне, что ты можешь сделать, - сказал Моуриньо.

Озил отмечает, что тогда выбрал душ. И затем пожалел об этом…

Несмотря ни на что, между игроком и тренером сейчас – очень теплые отношения, основанные на взаимном уважении.