Марио Гетце может завершить карьеру

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце рискует прекратить спортивную карьеру.
Врачи выявили у 24-летнего футболиста миопатию. Данная болезнь связана с нарушением обмена веществ. Теперь Гетце будет проходить длительное лечение, примерные сроки восстановления неизвестны. Вполне возможно, что хавбеку придется завершить выступления в футболе.
За всю проффесиональную карьеру Марио выступал в «Боруссии» и «Баварии», где неоднократно становился победителем множества внутренних титулов. В 2014-м году гол «Золотого мальчика» принес национальной сборной Германии победу в финале чемпионата мира над Аргентиной.
Источник — Azerisport.com
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