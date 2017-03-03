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Марио Гетце может завершить карьеру

Врачи выявили у игрока «Боруссии» миопатию

  • 03.03.2017 08:07
  • 589 просмотров
  • 1 комментария
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Марио Гетце может завершить карьеру
Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце рискует прекратить спортивную карьеру.
 
Врачи выявили у 24-летнего футболиста миопатию. Данная болезнь связана с нарушением обмена веществ. Теперь Гетце будет проходить длительное лечение, примерные сроки восстановления неизвестны. Вполне возможно, что хавбеку придется завершить выступления в футболе. 
 
За всю проффесиональную карьеру Марио выступал в «Боруссии» и «Баварии», где неоднократно становился победителем множества внутренних титулов. В 2014-м году гол «Золотого мальчика» принес национальной сборной Германии победу в финале чемпионата мира над Аргентиной.
 

Источник — Azerisport.com

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 03.03.2017 08:26
    +1
    Жаль. Скорейшего восстановления.
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