Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «В Киеве передержали Ярмоленко»

Главным тренером «бело-синих» в то время был Анатолий Демьяненко. Именно ему принадлежит крылатая фраза о «мальчике со 130-го километра», которая позже трансформировалась в прозвище игрока. А вот полная версия того высказывания: «…Кстати, мне тут недавно сообщили, что в 130 километрах под Киевом наши селекционеры нашли мальчика, которого специалисты уже сейчас называют вторым Шевченко» (пресс-конференция Анатолия Демьяненко, декабрь 2006 года).

Правда, спустя десятилетие Анатолий Васильевич о подробностях находки «бриллианта» вспоминает неохотно — говорит, мол, давно это было и многое стерлось из памяти. И скромно добавляет — сам он имел лишь косвенное отношение к появлению «второго Шевченко» в динамовских рядах.

— А кто вам впервые сообщил о молодом, подающем надежды футболисте Андрее Ярмоленко? — спрашиваем Анатолия Демьяненко.

— Сан Саныч Томах, который в то время тренировал черниговскую Десну, в разговоре со мной как-то обмолвился — дескать, в его команде есть очень перспективный парень, который по уровню может подойти требованиям Динамо. Посоветовал мне к нему присмотреться. Спустя пару месяцев я вызвал Андрея на просмотр.

— Какое первое впечатление он на вас произвел?

— Интересный, фактурный нападающий. Уже тогда отличался хорошим дриблингом, умными перемещениями по полю. Была видна скорость мысли: он удачно выбирал позицию для завершения атаки. В Ярмоленко изначально чувствовался очень большой потенциал! Хотя одного таланта мало. Нужно много работать, чтобы этот талант развивать. И Андрей умел и любил работать! Немаловажно также и терпение, ведь Ярмоленко пришлось долго ждать своего звездного часа. Пару лет он осваивался в играх за Динамо-2 и за дубль. В основе клуба дебютировал уже после моего ухода…

— Очень многих динамовских вундеркиндов сгубило отсутствие дисциплины и праздный образ жизни — дискотеки, загулы в ночных клубах… Ярмоленко сумел избежать этого?

— Не припомню, чтобы у него были какие-то проблемы по части дисциплины. Он из тех, кто себя не растрачивал попусту.

— Сейчас не жалеете о том высказывании о «втором Шевченко»?

— А я действительно его тогда так назвал? Скорее всего, я передал чьи-то слова. Поймите — не может быть второго Шевченко, так же как и второго Блохина или второго Демьяненко. Любая копия будет хуже оригинала. Андрей Ярмоленко состоялся как самостоятельная футбольная личность. Он — один из сильнейших, если не самый сильный игрок украинского чемпионата. Правда, я думаю, что в киевском Динамо его передержали. Но это мое мнение, и я его никому не навязываю.

— Вот и по версии сайта transfermarkt.de трансферная стоимость Ярмоленко за последний год упала на шесть миллионов евро…

— В вопросах цены я не большой специалист. Хотя все элементарно: у парня снизилась мотивация. Именно год назад Андрей, как я считаю, был готов переходить в более сильный чемпионат. И ведь, что самое главное, выгодные предложения были! Почему в результате он остался — нужно спрашивать не у меня…