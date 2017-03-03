Здоровье Фернандо Торреса вне опасности

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», Фернандо Торрес после матча против «Депортиво» был отправлен в больницу, где ему сделали полное обследование головы и шеи. Компьютерная томография показала, что здоровью экс-игрока «Челси» и «Ливерпуля» ничего не угрожает.
Напомним, что Фернандо Торрес получил травму головы в матче чемпионата Испании против «Депортиво» и покинул поле на носилках.
Источник — Sport.ua
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