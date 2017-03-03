Атлетико теряет очки и Торреса

«Депортиво» — «Атлетико» - 1:1
Голы: Андоне, 13 — Гризманн, 68.
«Депортиво»: Лукс — Хуанфран, Аррибас, Сидней, Луизинью (Лауре, 82) — Борхес, Москера — Фажр, Чолак (Берхантинос, 76), Какута (Наварро, 54) — Андоне.
«Атлетико»: Облак — Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис — Корреа (Карраско, 57), Габи, Коке (Гайтан, 57), Томас — Гризманн, Гамейро (Торрес, 65).
Предупреждения: Андоне, Луизинью — Годин.
Источник — Sport.ua
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