Олег ПЕЧЕРНЫЙ: «Эдмару и Гуйе Металлист должен 480 тысяч долларов»

Папа Гуйє також висунув фінансові претензії до «Металіста».

«Є різниця, яку справу відкривати — кримінальну чи господарську, — каже керівник фонду соціального захисту футболістів і тренерів Олег Печорний. — Я веду справи екс-гравців «Металіста» Едмара та Шелаєва, і тут порушена кримінальна справа. Є головний підозрюваний - екс-віце-президент клубу Карпенко, за правління якого цим футболістам і перестали платити зарплату. Зате у Карпенка в цей час почали з»являтися дорогі автівки, квартири, будинки, земельні ділянки. І тут все виглядає логічно, якщо доведуть його провину, це все майно арештують, продадуть і футболістам заплатять. Ця справа вже триває рік і близька до завершення. Загалом лише цим двом футболістам «Металіст» винен 480 тисяч доларів.

Щодо Папи Гуйє, то він чомусь звернувся у господарський суд. Так само там розглядають справу екс-тренера команди Рахаєва. Мені важко судити, як там розвиватимуться події. Він що, хоче через господарський суд дістати з Москви Курченка і вибити у нього гроші? Хоча шанс у сенегальця є. Якщо майно «Металіста» продаватимуть з аукціону, то він також отримає зароблене. Але скільки часу на це піде, судити важко. Ми з Едмаром і Шелаєвим вже рік «б'ємося» у судах».