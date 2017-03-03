Севилья добывает победу над Атлетиком

«Севилья» — «Атлетик» - 1:0
Голы: Иборра, 14.
На 14-й минуте Йоветич не реализовал пенальти (вратарь).
«Севилья»: Рико — Мариано, Рами, Меркадо, Эскудеро — Насри, Краневиттер, Иборра, Корреа (Васкес, 63) — Йоветич (Бен Йеддер, 78), Виетто (Монтоя, 78).
«Атлетик»: Ирайсос — Боведа (Сусаета, 69), Альварес, Эчеита, Саборит — Сан Хосе, Бенат (Итурраспе, 61) — Лекуэ, Гарсия, Муниан (Вильялибре, 84) - Уильямс.
Предупреждения: Йоветич, Мариано, Меркадо, Насри, Корреа, Краневиттер — Сусаета, Эчеита.
Источник — Sport.ua
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