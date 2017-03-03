Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Севилья добывает победу над Атлетиком

Клуб из Бильбао не устоял в Севилье

  • 03.03.2017 07:20
  • 130 просмотров
  • 0 комментария
Метки
«Севилья» — «Атлетик» - 1:0
Голы: Иборра, 14.
На 14-й минуте Йоветич не реализовал пенальти (вратарь).
«Севилья»: Рико — Мариано, Рами, Меркадо, Эскудеро — Насри, Краневиттер, Иборра, Корреа (Васкес, 63) — Йоветич (Бен Йеддер, 78), Виетто (Монтоя, 78).
«Атлетик»: Ирайсос — Боведа (Сусаета, 69), Альварес, Эчеита, Саборит — Сан Хосе, Бенат (Итурраспе, 61) — Лекуэ, Гарсия, Муниан (Вильялибре, 84)  - Уильямс.
Предупреждения: Йоветич, Мариано, Меркадо, Насри, Корреа, Краневиттер — Сусаета, Эчеита.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.