ПАВЛОВ: Металлист пытался сдать игру Днепру, чтобы мы стали чемпионами

В четверг, 2 марта, в гостях у Sport.ua побывал президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов. В ходе веб-конференции он рассказал о функциях всеукраинской общественной спортивной организации, о первом поражении в роли исполняющего обязанности главного тренера «Днепра», о своем отношении к Валерию Лобановскому, о самой памятной собственной тренерской установке и многом другом.

— 7 декабря Вас избрали президентом Всеукраинского объединения тренеров по футболу. Можете рассказать о функциях и планах этой организации на 2017 год?

— Расскажу небольшую предысторию. Когда закончил с тренерской деятельностью, я появился в Киеве, и мне последовал звонок от Анатолия Ивановича Бузника по поводу встречи. Это было летом 2016 года. На этой встрече мы затронули тему создания такого объединения. Такое объединения в Италии существует 50 лет, в Германии — 20 лет, в России — 10 лет. Чем же отличается Украина? Нас это заинтересовало. Но я категорически отказался быть кандидатом на роль президента, а участвовать в создании и принимать непосредственное участие в этой организации дал добро. Через какое-то время мы выбрали Юру Калитвинцева, потом он уехал в Россию. В виду того, что он долгое время отсутствует здесь, было принято решение вновь провести съезд. После встреч с Анатолием Ивановичем Бузником, которых было более чем достаточно, я пришел к выводу, что есть смысл баллотироваться на эту должность и принимать активное участие, а не со стороны.

У нас в этой организации вместе со мной работают на общественных началах семь человек. У нас есть два юриста, которые знакомы с футбольной технологией, два представителя пресс-службы, бухгалтер, генеральный секретарь Бузник Анатолий Иванович и я, президент. Задача нашей организации от слова «объединение» — объединяться. Когда я работал еще главным тренером, у меня сложились хорошие отношения со всеми моими коллегами. Сейчас много тренеров работают, которые были моими воспитанниками. Мне хочется им помочь. Сейчас количество команд сокращается. Тренеров становится все больше, а работы у них все меньше. С каждым из тренеров, с которыми я общался, в телефонном режиме обсуждаем проблемы, с которыми они сталкиваются. И вследствие нашего объединения они внесли вступительный взнос, небольшие суммы. Мы в первую очередь беспокоимся о том, чтобы юридически их не обижали, для этого у нас есть юристы. По предложению нашего объединения мы готовим сейчас документы. Сейчас же можно, чтобы были агенты. В нашей организации агентов нет. Но с агентами Вадиком Шаблием, Денисом Онищенко, которые сейчас на слуху, я хорошо знаком, и с их родителями знаком. Поэтому мы сейчас готовим такие договоры, что они будут помогать тренерам найти работу, если будет возможность. Плюс сейчас все тренеры проходят обучение в центре лицензирования. Мы с Анатолием Ивановичем Бузником проводим собеседования при приеме молодых тренеров на курсы, участвуем в приеме их экзаменов. В последнее время мне было приятно пообщаться со звездным выпуском, как говорят, где Дарио Срна. Я был председателем приемной комиссии. Вот такие наши функции. Если кто-то обратится к нам с какими-то просьбами — думаю, мы сможем в этом помочь.

Но я для себя лично сделал такое направление... Как правило, тренеры начинают с детского футбола, потом переходят в команду мастеров, в сборную страны, мечта у них такая. Я все ступени прошел, кроме работы детским тренером. Сейчас, когда я закончил тренерскую деятельность в роли тренера команды мастеров, мне хочется помочь именно начинающим тренерам, детским тренерам, у которых нет условий для труда. Я родился и вырос в Киеве на левом берегу. 22 числа у нас было собрание, а 23-го мы создали общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Левый берег»». Сейчас, имея уже юридический статус, мы хотим развивать инфраструктуру на левом берегу. Находим и знакомимся с людьми, которые могут нам в этом помочь. 7 марта мы будем праздновать открытие нашего офиса в гостинице «Русь». Помог нам этот офис открыть Николай Николаевич Лавренко. Может, многие забыли, но этот человек создал команду с нуля в «Александрии», она прошла статус от команды аматоров до команды Премьер-лиги, а сейчас участвует еще и в еврокубках. Та инфраструктура, которую он создал с его друзями, коллегами в «Александрии», все команды и тренеры могут подтвердить, что там футбольный оазис. Сейчас он отошел от дел в «Александрии», переехал жить в Киев на левый берег. Мне повезло с ним опять встретиться — и вот мы поговорили, он нам помог открыть офис. Теперь мы работаем над созданием, и он является одним из инициаторов создания футбольного клуба «Левый берег».

— Сколько главных тренеров команд украинской Премьер-лиги входят в ваше объединение? Тренеры, которые работают, заинтересованы в том, чтобы стать членами вашей организации?

— Могу привести один пример. Когда проводился съезд и меня избирали президентом этой организации, на ней присутствовал и принимал активное участие наш выдающийся футболист и тренер Сергей Станиславович Ребров. Но, поскольку мы проводили это мероприятие, когда команды или в отпуске, тот же Вернидуб чем-то был занят, они принимали участие в телефонном режиме. Но, когда мы собираемся на правление, оно у нас проходит раз в три месяца — все люди, которые находятся в этот момент в Украине или рядом, как правило, приезжают и присутствуют на этом собрании. Вячеслав Грозный активное участие принимал. Из тренеров, которые когда-то работали — Йожеф Йожефович Сабо. Сама тренерская деятельность начинается с учебы. Если человек не получает лицензию A, B, PRO, то с этими тренерами нам уже приходится знакомиться, следить за их карьерой и помогать им при необходимости.

— Белорусы Хацкевич, Кучук не могут быть членами организации, потому что не украинцы?

— Нет, у нас организация не зависит от цвета кожи, национальности. Мы всех тренеров, которые изъявят желание поступить к нам, принимаем. Кучук был на этом съезде, они как раз проходили лицензирование. В ближайшее время, думаю, многие из них вступят официально и внесут вступительный взнос.

— Какова сумма вступительного взноса?

— 1000 гривен.

— На какой стадии находится работа по Вашей книге? Когда ожидать ее выход? Каким тиражом планируете ее издавать? На чем делали акцент в этой книге?

— Задумалось, что эта книга будет выпущена к концу этого года. За год работы нашей организации в этой книге будут мои воспоминания. Со мной работают два журналиста, которым около тридцати лет, пока не буду открывать их имена, но мне интересно, что они хотят узнать от меня — тренера, который прошел футбольную жизнь на их глазах, на глазах их родителей. Когда они пишут какую-то главу — советуются с родителями, которые являются людьми нашего поколения, с друзьями. По тиражу посмотрим, ведь мы не находим каких-то спонсоров. Это моя книга. Члены нашей организации убедили меня написать эту книгу, я ее финансирую полностью. А тираж... Когда она будет написана и прочитана в тесном кругу, посмотрим, какой она получит отзыв между членами правления — тогда мы примем решение, какой будет тираж.

— Одним из первых матчей, в которых Вы руководили «Днепром», тогда еще в роли исполняющего обязанности главного тренера, был кубковый поединок с «Шахтером», который вы проиграли в Донецке 0:6. Считаете ли это поражение самым болезненным, фиаско в Вашей тренерской карьере? Что тогда случилось? Ведь класс команд был приблизительно одинаковый...

— Тогда это было мое первое, обидное поражение в роли исполняющего обязанности главного тренера. Тогда, помню, у нас были кадровые проблемы в команде, я не оправдываюсь, но мне это дало толчок к активным действиям. Когда Евгений Мефодьевич Кучеревский уехал в Тунис, меня вызвал Леонид Данилович Кучма и сказал: «Принимай команду». Я сказал: «Пока Евгений Мефодьевич не подпишет контракт, я принимать команду не буду». Он говорит: «Ты сейчас доиграешься — мы другого тренера возьмем». Отвечаю: «Пожалуйста». Потому что мы договаривались с Евгением Мефодьевичем: если у него что-то не получится — он вернется и будет опять работать. И только после того, как он подписал контракт, а это в эти дни и происходило... После этой игры я приехал в Днепропетровск, до утра писал объяснительную записку. Я отчитывался, может, не так перед Леонидом Даниловичем, нашим Президентом, как перед собой: что же мне мешало в данной ситуации, чтобы таких поражений не было. Это у меня заняло всю ночь. Когда было готово обращение к Президенту, когда мы уже встретились, говорю: «Я готов объяснить причину этого поражения». Он сказал: «Не надо, мы Вам доверяем. Если у Вас будут еще поражения, тогда я возьму к сведению Ваши оправдания».

— Все-таки в ответном матче 1:0 «Днепр» выиграл, но в следующий раунд, естественно, прошел «Шахтер». В «Днепре» Вы были фактически и тренером, и президентом клуба, как затем Романцев в «Спартаке». Что это была за компания «Дебют-Фидав», которая на заре украинского независимого футбола взяла шефство над «Днепром»? Что там случилось? У спонсора быстро закончились деньги?

— Каждый этап моей жизни связан с тем, что что-то сверху тебе дано. Приведу сейчас примеры. Когда я был футболистом, ушел из минского «Динамо» в 1981 году по состоянию здоровья жены. Нам не рекомендовали рожать второго ребенка, а мы хотели, чтобы у нас был еще один ребенок в семье. У нас была уже дочь Яна. Я мог уйти в «Днепр», но так получилось, что оказался в «Черноморце». В этот момент «Черноморец» борется за выживание. Когда я уходил из «Динамо» (Минск), эта команда заняла девятое место, а в следующем году стала чемпионом. Я пришел в «Днепр» после «Черноморца», когда он занял в чемпионате девятое место — и на следующий год я в составе «Днепра» стал чемпионом. То есть то, что мне было дано в Минске. Позже я получил травму в составе сборной Советского Союза, поэтому не смог играть до конца в «Днепре». Но в следующем чемпионате я ровно 50% отыграл до травмы. И в последней игре чемпионата, чтобы нам стать бронзовыми призерами, мы играли с минским «Динамо» в Минске, который до этого во всем чемпионате не проиграл ни в одном матче, а нас устраивала только победа. Олег Таран забил мяч — и мы завоевали бронзовые медали, как в минском «Динамо», и я тоже был.

Я связываю с «Днепром» все свои лучшие годы и как тренер, и как футболист. Когда стало известно, что финал будет в Днепропетровске, я своим окружающим сказал: «Там, может, у нас будет победа». Потому что Днепр для меня — это все.

Теперь по «Дебют-Фидаву». Я нашел объявление, приехал, меня же в городе все знают, сразу туда, говорю: «Хочу познакомиться со спонсорами». Выходит Миша, мы с ним служили в Минске в воинской части, и он меня сразу узнал. Я его не узнал. Мы начали разговаривать, он тоже футболист в прошлом, был администратором в свое время. На этой почве мы сошлись. Я говорю: «Помогите команде». Они спрашивают: «Сколько это стоит?».Отвечаю: «Завтра смету дам». Я приготовил смету. Раньше же не так было, тогда купоны мешками возили. Я приехал, они как ни в чем не бывало: «Нет вопросов». Дали служебную машину, микроавтобус, форму, зарплату каждый месяц, премиальные, на сборы куда-то поехать. Они нас финансировали очень хорошо. Потом произошел какой-то финансовый кризис, они брали много кредитов — и все перевернулось моментально. И в этот момент «Южмаша» нет, в стране непонятно что, футболистов разные стороны приглашают. Наши футболисты получили приглашения в разные страны, города и команды. Мы приняли решение попробовать перейти в киевское «Динамо», чтобы сохранить футболистов и для страны, и для сборной, и для создания суперклуба, о котором мы разговаривали с Григорием Михайловичем Суркисом.

— Может, стоило немного потерпеть, ведь вскоре шефство над «Днепром» взяла «Республика» Бакая, и на тот момент «Днепр» по своим возможностям мог конкурировать с «Динамо». Кстати, кто попросил Бакая финансировать «Днепр»? Кучма?

— Если бы мы не ушли, никто бы туда не пришел, поверьте мне. Я знал ситуацию в области, знал, как все происходило. Мэр города выделил 25 квартир для футболистов, тренеров, массажистов, будучи сначала замом мэра, а потом стал мэром. Павел Иванович Лазаренко и Иван Григорьевич Кириленко, которые в областной администрации были губернатором и его первым заместителем, дали возможность футболистам приобрести 10 или 15 машин по льготной цене. Принимали участие во всех делах город и область. Мы создали фонд помощи главному тренеру, им распоряжался только я. Этот фонд мог начислять зарплату каждый месяц, мы оплачивали коммунальные услуги семьям погибших, поликлинику. Футболистам, которые мне казались лучшими, выплачивали дополнительные зарплаты на книжки. Масса моментов в этом фонде была предусмотрена.

— Как-то один из Ваших бывших подопечных по «Днепру», который потом играл в Германии, рассказывал историю встречи с игроками «Металлиста» на трассе между Днепром и Харьковом. Дело было во втором чемпионате Украины, когда «Днепр» как никогда был близок к чемпионству, и матч с «Металлистом» волею судьбы становился одним из ключевых. Со стороны «Металлиста» на встречу приехали тогдашние лидеры команды Кандауров, Панчишин, Пец и Помазун. Днепряне передали харьковчанам «благодарность», но игроки «Металлиста», взяв деньги, через несколько минут догнали машину днепрян и вернули «вознаграждение», ничего не объяснив. Были ли Вы в курсе этой истории и когда о ней узнали?

— Если футболисты об этом сказали, то я уже не имею права от этого отказываться. Конечно, было. Из «Днепра» было десять человек в сборной, из «Металлиста» тоже были игроки. Они почти все ровесники, остались после того, как все наши большие футболисты поразъезжались. И они как молодые ребята между собой... Игрокам это больше надо было, чем тренерам и руководителям, потому что, если бы мы стали чемпионами, это нужно было бы какие-то премии искать, это же все на мне висело. Когда они пришли и сказали, что есть возможность договориться — я сказал: «Пожалуйста. Я дал добро, это ваши вопросы». Они, видимо, сами собрали деньги и договорились. Если бы они не договаривались, мы бы обыграли «Металлист» 100%. Оказывается, там пять человек знали, а шесть не знали. Так не делается, там не было коллектива. Ведь вышли с предложением не мои футболисты, а они предложили, они хотели заработать — и вышли на наших футболистов. Игроки могли бы и сами, но, так как у нас был коллектив, мы были как одна семья, они пришли ко мне, рассказали эту ситуацию. Я сказал: «Пожалуйста, решайте».

— Подозреваю, что «Динамо» тоже промотивировало, и более веские были доводы, наверное?

— Я видел только ситуацию, где судья был мотивирован, этого было достаточно, когда пять человек знают, шесть не знают. В нашей команде все знают, у нас в коллективе всегда все знали, у нас не было секретов. Они действительно догнали и вернули то, что взяли до игры.

— Не было мысли договориться с запорожским «Торпедо» и обыграть его в последнем туре второго чемпионата Украины 17:0, что принесло бы звание чемпиона страны?

— В Днепропетровске в то время разговоров о договорных матчах вообще не было. Мы играли честно, своей душой, сердцем. Там были молодые ребята, с ними вообще на эту тему нельзя было разговаривать. Иногда обвиняют, в том числе и меня, что какие-то игры были. Мы эти игры не придумали. Поколения, которые были до нас, в эти игры играли. Мы, может, иногда повторяли их ошибки. Но куда страшнее то, что происходит сейчас. Футболисты играют, на эти же игры ставят — вот это договорные матчи. А там, где что-то говорят... Никто никому денег не давал, эти игры и договорными не должны считаться.

— Припоминаю, что 3:1 обыграли «Торпедо» (Запорожье), а «Динамо« обыграло «Кремень» 4:1. Потом игроки «Динамо» признавались, что они тоже договаривались с «Кремнем», свои давали, потому что на кону стояли золотые медали чемпионата Украины. Мы поговорим о стимулировании украинских команд третьей стороной на победу, в чем спортивный принцип не нарушается. Когда эта практика была введена в украинском клубном футболе? В 1990-х?

— Есть слово «рынок», от него никуда не уйдешь. Раньше футболисты получали маленькие деньги. Когда появился Григорий Михайлович Суркис, пошли зарплаты. Потом появился Ринат Леонидович, потом Александр Владиленович. Я просто хорошо этих людей знаю. И они все приходили в футбол со светлыми, большими чувствами и мыслями. Никаких разговоров о судействе, о договорных играх, они категорически все отметали. Когда рынок поднимает зарплату одним, другим, третьим, за ними тянутся. Когда рынок предлагает Лигу чемпионов, они за это борются. В последнее время прямое попадание — это вообще определенные деньги. Если у них есть возможность, тогда экономика развивалась, деньги были. Это было в середине 1990-х, наверное, ближе к 2000-м. 25 лет пролетели как один день, поэтому я не могу точно сказать. В «Днепре» таких игр у нас не было. Когда работал в киевском «Динамо», тоже таких не было. Потом, когда я в Мариуполе работал семь с половиной лет, может, в конце такое было. Футболисты выходили на футболистов, договаривались, какие-то вопросы решали.

— Я имел в виду, допустим: «Шахтер» хочет, чтобы «Ильичевец» обыграл «Динамо»...

— Я это и имею в виду, что мотивировали футболистов.

— Вы просто говорите перед матчем: «Тройные премиальные в случае отбора очков»?

— Ко мне никто с этими вопросами никогда не обращался, это решают футболисты между собой.

— Я думал, что это через руководство...

— У меня никогда такого не было. Ко мне ни Ринат Леонидович, ни Григорий Михайлович, ни Александр Владиленович, ни Коломойский никогда не обращались.

— Будучи тренером «Ильичевца», сколько раз вы отбирали очки у «Шахтера»?

— По-моему, единицы команд, которые отбирали очки у «Шахтера», когда они стали играть на определенном уровне. Но я знаю, что в Полтаве я «Шахтер» обыгрывал, в «Динамо» (Киев) обыгрывал. В «Ильичевце» мы вообще не обыгрывали ни «Шахтер», ни «Динамо» (Киев). «Металлист», пока он не был таким сильным, мы еще обыгрывали. Но когда он стал таким при Александре Владиленовиче — тогда с «Металлистом» было так же тяжело бороться, как и с «Днепром» в последствии. Четыре команды поэтапно, друг за другом вышли на тот уровень, когда все говорили, что в Украине появилась конкуренция.

— Вы посмеивались, когда президент «Ильичевца» Владимир Бойко приезжал на некоторые матчи горняков в куртке и шапке «Шахтера»?

— Я не посмеивался, потому что слишком хорошо знаю Владимира Семеновича Бойко, который вообще был далеко от закулисья, болельщиков. Он, если любил, то своей душой. Если он в этом возрасте маленький, худенький, когда холодно, попросил какую-то куртку — я думаю, что любой человек, который воспитан так, как тот же Ринат Леонидович, своему гостю всегда окажет услугу, согрев его, если не своим вниманием и гостеприимством, то хотя бы курткой. Здесь ничего зазорного нет.

— Были ли перед матчами «Ильичевец» — «Шахтер» разговоры со стороны руководства клуба, дескать, против горняков не стоит играть грубо, команда защищает честь нашей стран в еврокубках?

— Никогда такого не было. Это я мог говорить, потому что в свое время работал и в киевском «Динамо», и в «Днепре», где есть игроки сборной страны, футболисты, которые представляют нашу страну в еврокубках. Тогда, конечно, хочется так. Тем более, если этой командой руководит такой человек, как Валерий Васильевич Лобановский, которого я боготворил, боготворю и буду всегда и везде говорить, что это человек, с которым я, может быть, и не работал, но он мне дал больше, чем все тренеры вместе взятые, с которыми я работал и как тренер, и как футболист. Просто из-за общения на протяжении двух-трех лет после возвращения в Украину и до его возвращения в Украину, когда работал в киевском «Динамо». Я всегда об этом буду вспоминать и говорить с гордостью: «Я не работал с Лобановским, но я работал по его методике». Даже могу сказать, что по его конспектам, потому что я нашел эти конспекты на старой базе «Динамо» и пользовался ими в других командах. Года через два-три мы были в Ялте, я проходил — и там реклама фильма «Лобановський назавжди». Я ему говорю: «Валерий Васильевич, у меня есть к Вам один вопрос, меня совесть мучает до сих пор«». Он остановился, посмотрел на меня и сказал: «Интересно, Николай Петрович, какой у Вас есть вопрос, за который Вам стыдно? Мне кажется, Вы не должны стесняться меня». Говорю: «Я, когда работал, нашел эти конспекты, ежегодники, ежедневники, которые мне были так близки по духу, я даже удивился, что же это за записи? Подошел к бабушке Оле Трофимовне и спросил, чей это почерк. Она сказала, что Валерия Васильевича Лобановского. Я начал собирать с пыли, мешок целый — и забрал домой. Я Ваши конспекты забрал и пользовался ими, я там многое почерпнул для себя». Он так посмотрел, паузу сделал и сказал повышенным тоном (думал, мне сейчас что-то скажет — я сквозь землю провалюсь): «Мне интересно только одно: неужели, кроме Вас, никому не понадобились мои записи и воспоминания о работе в киевском «Динамо»?».

— Хорошая история. Самый памятный матч в Вашей игровой карьере — тот, во время которого просидели на скамейке запасных?

— Конечно, со «Спартаком».

— Когда «Днепр» в четвертьфинале Кубка чемпионов весной 1985 года уступил «Бордо» в серии послематчевых пенальти, Вы тогда не играли?

— Я в еврокубках не участвовал, готовился к операции, не играл, только ездил с ними.

— Какая самая яркая тренерская установка в бытность игроком или ассистентом тренера?

— Ассистентом? Я помогал только Евгению Мефодьевичу Кучеревскому. Так получилось, что при Кучеревском мы играли последний чемпионат Советского Союза, выступили не очень удачно, поэтому не могу вспомнить ни одну установку, чтобы она принесла нам большую радость.

— А самая памятная собственная тренерская установка?

— Естественно, когда в финале Кубка мы играли с «Ворсклой» против «Шахтера». Я ее до сих пор помню, и многие футболисты вспоминали. Они уже закончили, но вспоминали эту установку.

— Напомните, что там было?

— Я им сказал: «Ребята, можно играть в футбол, можно заработать много денег, но если у вас нет титулов (ни первого, ни второго, ни третьего, ни Кубка), то вы вообще в футбол не играли. И такого шанса, как у нас сейчас, у кого-то может больше и не быть. Поэтому вы должны заработать какой-то титул». И мы выиграли. Я еще сказал, что могу теперь идти на пенсию, я единственный тренер в стране, который имеет первый, второй, третий титулы и Кубок в разных клубах.

Продолжение интервью ожидайте позже...

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО