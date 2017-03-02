Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму головы в матче против «Депортиво». В борьбе за верховой мяч испанец получил удар в затылок и жестко приземлился на газон. После оказания медицинской помощи, Торреса унесли с поля на носилках.

По информации испанских СМИ, в подтрибунном помещении 32-летний футболист пришел в сознание.

Официальный сайт «Атлетико» сообщает, что Торрес получил черепно-мозговую травму и был отправлен в госпиталь для проведения обследования. Его состояние стабилизировалось, эту ночь он проведет под наблюдением медперсонала, а завтра пройдет все необходимые тесты.

Матч «Депортиво» - «Атлетико» завершился ничьей 1:1.