Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму головы в матче против «Депортиво». В борьбе за верховой мяч испанец получил удар в затылок и жестко приземлился на газон. После оказания медицинской помощи, Торреса унесли с поля на носилках.
По информации испанских СМИ, в подтрибунном помещении 32-летний футболист пришел в сознание.
Официальный сайт «Атлетико» сообщает, что Торрес получил черепно-мозговую травму и был отправлен в госпиталь для проведения обследования. Его состояние стабилизировалось, эту ночь он проведет под наблюдением медперсонала, а завтра пройдет все необходимые тесты.
Матч «Депортиво» - «Атлетико» завершился ничьей 1:1.
Источник — Sport.ua
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