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Торрес получил черепно-мозговую травму в матче с Депортиво

Форвард «Атлетико» пришел в сознание только в подтрибунном помещении

  • 02.03.2017 23:52
  • 1242 просмотров
  • 1 комментария
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Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму головы в матче против «Депортиво». В борьбе за верховой мяч испанец получил удар в затылок и жестко приземлился на газон. После оказания медицинской помощи, Торреса унесли с поля на носилках.

По информации испанских СМИ, в подтрибунном помещении 32-летний футболист пришел в сознание.

Официальный сайт «Атлетико» сообщает, что Торрес получил черепно-мозговую травму и был отправлен в госпиталь для проведения обследования. Его состояние стабилизировалось, эту ночь он проведет под наблюдением медперсонала, а завтра пройдет все необходимые тесты.

Матч «Депортиво» - «Атлетико» завершился ничьей 1:1.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    maxcrimea8
      maxcrimea8, 02.03.2017 23:57
    +4
    Жесткий момент был, даже повторов не было.. здоровья, Фернандо!
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