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Карпаты подписали 20-летнего бразильского нападающего

Трудовое соглашение Рожерио Алвеса рассчитано на 5 лет

  • 02.03.2017 23:34
  • 778 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Карпаты. Рожерио Алвес
© ФК Карпаты. Рожерио Алвес

Бразильский форвард Рожерио Алвес (Шина) подписал пятилетний контракт с «Карпатами».

20-летнего нападающего львовскому клубу порекомендовал Роша Батиста, который хорошо знаком болельщикам «Карпат».

Рожерио Алвес является воспитанником «Жувентуса». Вторую половину 2016 года форвард провел в клубе из Сан-Паулу «Ваи-Ваи».

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 02.03.2017 23:37
    +6
    Удачі!
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    Brian10
      Brian10, 02.03.2017 23:46
    +4
    хороший футболист
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    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 03.03.2017 00:34
    0
    Класний футболіст! Через рік продамо в шахтєр за валюту... Якщо ше до того часу ахметова не розкулачать ))))))
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