Карпаты подписали 20-летнего бразильского нападающего

Бразильский форвард Рожерио Алвес (Шина) подписал пятилетний контракт с «Карпатами».
20-летнего нападающего львовскому клубу порекомендовал Роша Батиста, который хорошо знаком болельщикам «Карпат».
Рожерио Алвес является воспитанником «Жувентуса». Вторую половину 2016 года форвард провел в клубе из Сан-Паулу «Ваи-Ваи».
Источник — ФК Карпаты
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