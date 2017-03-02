Громов близок к переходу в российский клуб

Хавбек «Динамо» Артем Громов, который заявил об уходе из команды, собирается продолжить карьеру в одном из российских клубов.
Сообщается, что 27-летний полузащитник перейдет в новую команду в ближайшее время.
Напомним, ранее Александр Гладкий отказался переходить в чемпионат России и подписал арендное соглашение с «Карпатами».
Источник — Sportarena
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