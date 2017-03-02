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Громов близок к переходу в российский клуб

Полузащитник «Динамо» может покинуть украинский чемпионат

  • 02.03.2017 23:19
  • 295 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Громов
© ФК Динамо Киев. Артем Громов

Хавбек «Динамо» Артем Громов, который заявил об уходе из команды, собирается продолжить карьеру в одном из российских клубов.

Сообщается, что 27-летний полузащитник перейдет в новую команду в ближайшее время.

Напомним, ранее Александр Гладкий отказался переходить в чемпионат России и подписал арендное соглашение с «Карпатами».

Источник — Sportarena

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 02.03.2017 23:24
    +1
    За збірну вже заграний... хай йде, куди хоче! ... сподіваюсь, що він ослабить топ-клуб мордера!
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 02.03.2017 23:24
    +1
    заробітчанин
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