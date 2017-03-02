Браун Идейе перешел в Тяньцзинь Тэда

Бывший нападающий киевского «Динамо» Браун Идейе перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». Контракт клуба с игроком рассчитан до конца 2019 года.
По информации местных СМИ, 28-летний нигерийский футболист будет зарабатывать в Китае 3,5 миллиона евро в год, а сумма трансфера составила € 12 миллионов.
Последние полтора года Идейе защищал цвета греческого «Олимпиакоса».
Источник — ФК Тяньцзинь Тэда
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