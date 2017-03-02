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Браун Идейе перешел в Тяньцзинь Тэда

Нигерийский форвард подписал контракт до конца 2019 года

  • 02.03.2017 23:07
  • 287 просмотров
  • 1 комментария
Метки
soccernet.com.ng. Браун Идейе
© soccernet.com.ng. Браун Идейе

Бывший нападающий киевского «Динамо» Браун Идейе перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». Контракт клуба с игроком рассчитан до конца 2019 года.

По информации местных СМИ, 28-летний нигерийский футболист будет зарабатывать в Китае 3,5 миллиона евро в год, а сумма трансфера составила € 12 миллионов.

Последние полтора года Идейе защищал цвета греческого «Олимпиакоса».

Источник — ФК Тяньцзинь Тэда

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Комментарии
    Leon Leon
      Leon Leon, 02.03.2017 23:15
    0
    мнем он как напададающий нравился
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