Футболисты Реала повздорили с тренером Лас-Пальмаса после матча

Арбитр встречи «Реал Мадрид» – «Лас-Пальмас» Давид Хосе Фернандес Борбалан отметил в протоколе матча, что в подтрибунном помещении на «Сантьяго Бернабеу» после игры произошла перепалка, а также указал, что была слышна яростная дискуссия между игроками и тренерами. Протокол не содержит в себе имен, поскольку участники спора, увидев судейскую бригаду, сразу же разошлись по своим раздевалкам. По информации Cadena Ser, спор спровоцировал защитник Королевского клуба Начо Фернандес, сказавший, судя по всему, что-то нелицеприятное тренеру «Лас-Пальмаса» Кике Сетьену, вследствие чего некоторые футболисты гостевой команды поспешили на помощь своему наставнику.
«Находясь в своей раздевалке после окончания матча, мы услышали в подтрибунном помещении громкие голоса. Мы вышли, чтобы узнать, что произошло, и увидели, что группа игроков и тренеров из разных команд спорили между собой, но мы не смогли понять, кто конкретно и о чем спорил, поскольку участники инцидента, увидев нас, сразу же разошлись», – отметил в протоколе данный эпизод Фернандес Борбалан.
Стоит отметить, что судейство в прошедшем матче вызвало множество вопросов в связи с двумя назначенными пенальти, возможным офсайдом в моменте с голом Иско, а также незасчитанным голом Альваро Мораты.
Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»
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