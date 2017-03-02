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Ильичевец разгромил Балканы и сыграл вничью с БАТЭ

Приазовцы провели два товарищеских поединка

  • 02.03.2017 21:43
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Мариупольский «Ильичевец» сегодня провел два товарищеских поединка.

В утреннем матче приазовцы уверенно разгромили «Балканы» (Одесская обл., Вторая лига).     

«Ильичевец» - «Балканы» - 4:0
Голы: Ярошенко, 49, Козак, 69 (пен), 80, Иванисеня, 76

«Ильичевец»: Гальчук, Жичиков, Дуць, Вакуленко (Новотрясов, 46), Неплях, Кольцов (Роджер, 46), Иванисеня, Ярошенко, Козак, Тищенко, Буй
«Балканы»: Паламарчук, Н.Златов, Опря, Саламаха, Любчак, Гаврилюк, Гончаренко, К.Пархоменко, Урсуленко, Шаповаленко, Райчев

Во втором матче дня «Ильичевец» разошелся миром с белорусским БАТЭ.

«Ильичевец» - БАТЭ - 2:2
Голы: Фомин, 12, 40 — Жук, 10, А.Володько, 55

«Ильичевец»: Худжамов, Насонов, Вакуленко (Новотрясов, 46), Яворский, Цюпа, Кольцов (Роджер, 46), Мишнев, Мигунов (Буй, 54), Кисиль (Вакуленко, 65), Кожанов, Фомин

БАТЭ: Щербицкий, Яблонский, Березкин (Иванич, 67), А.Володько, Рушевич, Антсилевский, Жук, Остоич, М.Володько (Малькевич, 60), Джигеро, Кендыш

Источник — ФК Ильичевец

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