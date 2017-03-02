Артем Громов покинет Динамо

Полузащитник «Динамо» Артем Громов в ближайшее время покинет киевский клуб. Об этом сообщил сам футболист.

Громов отказался говорить о причинах и подробностях своего ухода из команды, однако добавил, что вскоре об этом все узнают.

Напомним, 27-летний хавбек перешел в «Динамо» летом 2016 года, подписав трехлетний контракт. В течение первой половины сезона провел за основную команду киевлян 12 матчей во всех турнирах.