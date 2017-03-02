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Артем Громов покинет Динамо

Полузащитник «Динамо» отказался говорить о подробностях своего ухода

  • 02.03.2017 20:58
  • 3364 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Громов
© ФК Динамо Киев. Артем Громов

Полузащитник «Динамо» Артем Громов в ближайшее время покинет киевский клуб. Об этом сообщил сам футболист.

Громов отказался говорить о причинах и подробностях своего ухода из команды, однако добавил, что вскоре об этом все узнают.

Напомним, 27-летний хавбек перешел в «Динамо» летом 2016 года, подписав трехлетний контракт. В течение первой половины сезона провел за основную команду киевлян 12 матчей во всех турнирах.

Источник — 1927

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 02.03.2017 21:04
    +6
    И Слава Богу!!!!Он слабее Гонсалеса и Циганкова!!!
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    tarasbulba007
      tarasbulba007, 02.03.2017 21:06
    -1
    Какая потеря...
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    thebestfarmer
      thebestfarmer, 02.03.2017 21:09
    +2
    просто -не вписався,а шкода,хороший гравець
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    icebeer
      icebeer, 02.03.2017 21:14
    +1
    Теодорчик конкуренцию проиграл Мораесу и Гладкому,которые не уровень Динамы )))
    Громов тоже плохой оказывается игрок.Хачериди ваще дно,по мнению тех же болел дыка.
    Ну ничего,ща как заиграют уууу.))
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 21:15
    +3
    Добре що Ребров почав визнавати свої помилки, а не розказує казки про: "Громов і Гладкий кваліфікованіФутболісти і я в них вірю".
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    olgorl
    online
      olgorl, 02.03.2017 21:27
    -1
    Все бегут, бегут, бегут....
    Оно дымит!
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    Alena Ostapenko
      Alena Ostapenko, 02.03.2017 21:33
    +1
    Молодняком докатают сезон, потом вылет в Лиге в стыках и железный отмазон - смотрите у нас же молодёжь играет одна, мы ж не шахта, мы о будущем думаем
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    Ostrov_J
      Ostrov_J, 02.03.2017 21:39
    +2
    Не приживаются полтавчане в Динамо.Кравченко,Безус,Селин,Громов.
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 02.03.2017 21:43
    +2
    Удачи в новом клубе
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 21:51
    0
    Alena Ostapenko, 02.03.2017 21:33
    Молодняком докатают сезон, потом вылет в Лиге в стыках и железный отмазон - смотрите у нас же молодёжь играет одна, мы ж не шахта, мы о будущем думаем
    Такі персонажі точно нічим в ЛЧ не допоможуть...Таке враження що у Динамо тільки футболісти з Ю-19 залишаються
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