Артем Громов покинет Динамо

Полузащитник «Динамо» Артем Громов в ближайшее время покинет киевский клуб. Об этом сообщил сам футболист.
Громов отказался говорить о причинах и подробностях своего ухода из команды, однако добавил, что вскоре об этом все узнают.
Напомним, 27-летний хавбек перешел в «Динамо» летом 2016 года, подписав трехлетний контракт. В течение первой половины сезона провел за основную команду киевлян 12 матчей во всех турнирах.
Источник — 1927
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Громов тоже плохой оказывается игрок.Хачериди ваще дно,по мнению тех же болел дыка.
Ну ничего,ща как заиграют уууу.))
Оно дымит!
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