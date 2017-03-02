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Оливье ЖИРУ: «Венгер сделал Арсенал одним из лучших клубов Европы»

Форвард «канониров» хочет, чтобы французский специалист продолжил тренировать команду

  • 02.03.2017 20:43
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  • 1 комментария
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eurosport.ru, Оливье Жиру
© eurosport.ru, Оливье Жиру

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру высказался в поддержку наставника «канониров» Арсена Венгера. Французский футболист не скрывает своих симпатий к наставнику и хочет, что бы он продолжил работу во главе лондонской команды.

«Я надеюсь, что Венгер останется, потому что я не считаю, что нам не хватает многого, чтобы выиграть АПЛ. Он сделал «Арсенал» одним из лучших клубов в европейском футболе. Мы поддерживаем его на 100%», — сказал Жиру.

Напомним, контракт Венгера истекает летом 2017 года.

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 02.03.2017 20:52
    -1
    Прогиб засчитан. Но Арсен уже видимо не знает как изменить ситуацию, чтобы не быть вечно перспективным и без трофеев. Пора менять повозку.
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