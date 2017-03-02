Оливье ЖИРУ: «Венгер сделал Арсенал одним из лучших клубов Европы»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру высказался в поддержку наставника «канониров» Арсена Венгера. Французский футболист не скрывает своих симпатий к наставнику и хочет, что бы он продолжил работу во главе лондонской команды.

«Я надеюсь, что Венгер останется, потому что я не считаю, что нам не хватает многого, чтобы выиграть АПЛ. Он сделал «Арсенал» одним из лучших клубов в европейском футболе. Мы поддерживаем его на 100%», — сказал Жиру.

Напомним, контракт Венгера истекает летом 2017 года.