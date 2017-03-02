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Днепр дозаявил сына Рыкуна и вернул Шелихова

Также клуб заявил 15 игроков из молодежных команд клуба

  • 02.03.2017 19:58
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ФК Днепр. Денис Шелихов
© ФК Днепр. Денис Шелихов

«Днепр» внес в заявку на вторую часть сезона вратаря Дениса Шелихова, который покинул клуб в декабре, а также 16 исполнителей из молодежных составов команды.

Среди молодых исполнителей выделяется 16-летний Антон Рыкун – сын известного украинского полузащитника Александра Рыкуна, который выступал в «Днепре» в 1998 и 2003-06 годах.

После 19 туров чемпионата Украины «Днепр» идет на 11 месте в турнирной таблице. Напомним, клубу запрещено регистрировать новых игроков.

Источник — Sport.ua

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