Днепр дозаявил сына Рыкуна и вернул Шелихова

«Днепр» внес в заявку на вторую часть сезона вратаря Дениса Шелихова, который покинул клуб в декабре, а также 16 исполнителей из молодежных составов команды.

Среди молодых исполнителей выделяется 16-летний Антон Рыкун – сын известного украинского полузащитника Александра Рыкуна, который выступал в «Днепре» в 1998 и 2003-06 годах.

После 19 туров чемпионата Украины «Днепр» идет на 11 месте в турнирной таблице. Напомним, клубу запрещено регистрировать новых игроков.