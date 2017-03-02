Нападающий «Реала» Криштиану Роналду грубо нарушил ПДД после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:3)
Выезжая со стадиона «Сантьяго Бернабеу» со своей девушкой Джорджиной Родригес, португалец проехал на красный свет. Полицейские, которые находились неподалеку, никак не отреагировали на эпизод.
Источник — As.com
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Звичайно, Кріштіану має не одну пару машинок у своєму гаражі і пафосу у нього немало. Та все ж до наших мажорів йому далеко ;)
Щодо того, що проїхав на червоне світло - якщо порушив правила, то штраф заплатить. Які проблеми?
Эта машина дана ему в рекламных целях AUDI. И именно эта не дешёвка,а заряженная версия.
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