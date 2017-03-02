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Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах у полицейских

Португалец грубо нарушил ПДД после матча с «Лас-Пальмасом»

  • 02.03.2017 19:43
  • 1447 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду грубо нарушил ПДД после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:3)

Выезжая со стадиона «Сантьяго Бернабеу» со своей девушкой Джорджиной Родригес, португалец проехал на красный свет. Полицейские, которые находились неподалеку, никак не отреагировали на эпизод.

Источник — As.com

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Комментарии
    Иришка Малишка
      Иришка Малишка, 02.03.2017 19:48
    +2
    у наших футболистов покруче машины
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    Lawyer
      Lawyer, 02.03.2017 20:18
    0
    Найкращий футболіст світу, а машинка як першокурсника-мажора в Києві.
    Звичайно, Кріштіану має не одну пару машинок у своєму гаражі і пафосу у нього немало. Та все ж до наших мажорів йому далеко ;)

    Щодо того, що проїхав на червоне світло - якщо порушив правила, то штраф заплатить. Які проблеми?
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    vat156
    online
      vat156, 02.03.2017 20:24
    0
    Иришка Малишка, 02.03.2017 19:48
    у наших футболистов покруче машины
    Иришка Малишка, 02.03.2017 19:48
    у наших футболистов покруче машины
    так наши и играют получше!)
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    icebeer
    online
      icebeer, 02.03.2017 20:25
    0
    Для недалёких разжую.
    Эта машина дана ему в рекламных целях AUDI. И именно эта не дешёвка,а заряженная версия.
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