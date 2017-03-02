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Сергей Сидорчук восстановился после травмы

Хавбек «Динамо» приступил к тренировкам с командой

  • 02.03.2017 19:07
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Sport.ua. Сергей Сидорчук
© Sport.ua. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук восстановился после травмы и принимает участие в тренировках команды.

«Я уже тренируюсь. Если тренер так решит, то на следующую игру буду в заявке», – сказал 25-летний футболист.

Напомним, Сидорчук получил надрыв приводящей мышцы бедра на сборах в Испании, из-за чего пропустил несколько товарищеских матчей и первый официальный поединок киевлян во второй половине сезона против луганской «Зари» (2:1).

Источник — Футбол 24

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