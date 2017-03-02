Команда Владимира Езерского вновь проиграла из-за пенальти

Сборная Украины U-19 (футболисты 1998 года рождения) провела свой второй спарринг с одногодками из Израиля. Этот поединок стал вторым для нового главного тренера Владимира Езерского на тренерском мостике этой сборной. Напомним, несколько дней назад в первом матче Израиль обыграл украинцев со счетом 3:1. Сегодня, наши ребята, к сожалению, уступили и во втором поединке, на этот раз минимально — 0:1, пропустив на 68-й минуте с пенальти.

Напомним, что в этих товарищеских матчах наша сборная играет далеко не основным составом, тренерский штаб вызвал на поединки ближайший резерв.

Украина (4-3-3): Кожухарь — Гаврушко, Счастливцев (Ульянов, 46), Миколенко (Кожушко, 46), Лебеденко — Якимец, Петрусенко (Маткобожик, 46), Хамелюк — Топалов (Антошин, 46), Биленький (Костенко, 46), Мусолитин (Копытов, 46).

Через эти матчи Украина готовится к поединкам элит-раунда ЧЕ-2017, этот отборочный турнир пройдет в конце марта в Голландии. Там нашими соперниками будут Голландия, Греция и Финляндия.