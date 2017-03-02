Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Команда Владимира Езерского вновь проиграла из-за пенальти

Юношеская сборная Украины потерпела второе поражение в Израиле

  • 02.03.2017 18:53
  • 513 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Команда Владимира Езерского вновь проиграла из-за пенальти

Сборная Украины U-19 (футболисты 1998 года рождения) провела свой второй спарринг с одногодками из Израиля. Этот поединок стал вторым для нового главного тренера Владимира Езерского на тренерском мостике этой сборной. Напомним, несколько дней назад в первом матче Израиль обыграл украинцев со счетом 3:1. Сегодня, наши ребята, к сожалению, уступили и во втором поединке, на этот раз минимально — 0:1, пропустив на 68-й минуте с пенальти.

Напомним, что в этих товарищеских матчах наша сборная играет далеко не основным составом, тренерский штаб вызвал на поединки ближайший резерв.

Украина (4-3-3): Кожухарь — Гаврушко, Счастливцев (Ульянов, 46), Миколенко (Кожушко, 46), Лебеденко — Якимец, Петрусенко (Маткобожик, 46), Хамелюк — Топалов (Антошин, 46), Биленький (Костенко, 46), Мусолитин (Копытов, 46).

Через эти матчи Украина готовится к поединкам элит-раунда ЧЕ-2017, этот отборочный турнир пройдет в конце марта в Голландии. Там нашими соперниками будут Голландия, Греция и Финляндия.

Источник — Золотой талант Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.