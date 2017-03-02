Динамовец стал лучшим игроком тура среди молодежи

В 19-м туре лучшие показатели среди молодых футболистов УПЛ продемонстрировал дебютант элитного дивизиона — 19-летний Владимир Шепелев. Полузащитник Динамо получил от аналитической компании InStat Football оценку 278 балла, с которой занял 19-е место в общем рейтинге тура в чемпионате. Учитывая, что в шести матчах ЧУ приняли участие более 150-ти футболистов, показатель отличный. Особенно — для 19-летнего дебютанта.

Воспитанник одесского футбола, шесть лет назад оказавшийся в Киеве, в основном преуспел в черновой работе. Но у него и роль на поле была такая — опорный полузащитник. Обычно на этой позиции играют Сергей Рыбалка или Никита Корзун. Шепелев не растерялся.

Он выиграл 17 единоборств из 29-ти и занял 5-е место в УПЛ по этому показателю с эффективностью 59%. В атаке динамовец выиграл 9 единоборств из 14-ти (64%, но только 14-е место по количеству), а внизу — 15 из 24-х, и занял 2-е место в туре. При этом у Марлоса, который оказался №1, выиграно 45% единоборств, а у Шепелева — 63%. Но рейтинг составлен не по качественным характеристикам, а по количественным.

А еще Шепелев 5 раз пошел в обводку и все — удачно. Стопроцентный результат, но если брать число удачных обводок, то это только 15-й показатель тура в УПЛ.

А в целом в рейтинге опорных полузащитников 19-летний дебютант занял 4-е место. Резво начал!