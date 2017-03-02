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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Арена Львов всегда будет пустой на играх Олимпика»

Президент донецкого клуба рассказал о поиске места проведения игр команды

  • 02.03.2017 18:43
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Вопросам стадиона пока занимается «Олимпик». Клуб не будет играть во Львове, ведь не нашел точек соприкосновения с «Карпатами», для которых «Арена Львов» - домашняя. Поэтому дончане ищут новое место для проведения матчей. Больше склоняются к варианту с Черкассами. Представители клуба уже проинспектировали тамошнюю арену и провели переговоры с руководством. Потому уже вскоре могут сыграть на стадионе «Центральный», о чем рассказал президент донецкого клуба Владислав Гельзин.

- Стадион понравился. Единственное, что его только открыли после зимнего периода, поэтому он не готов сразу к принятию матча. Но, скорей всего, в течение месяца мы какие-то игры проведем там.

«Арена Львов» - это стадион, который всегда будет пустой на играх «Олимпика», а играть в таких условиях не очень хорошо. Плюс ехать на автобусе до Львова 8-9 часов, дорога туда и обратно выматывает. Три дня тренировочного процесса выпадают.

- Какие еще варианты стадионов рассматриваются?
-  Стадион имени Банникова.

- Но ведь он открывается в мае…
- Поэтому ждем. Мы играем следующею игру в Полтаве, потом «Шахтер» нас принимает, а затем, возможно, уже будем играть в Черкассах.

Источник — ФК Олимпик

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